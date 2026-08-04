Σύρος: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας – Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 41χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Ο 41χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης ενώπιον του Συμβουλίου, το οποίο αποφάσισε την προσωρινή του κράτηση μέχρι να διερευνηθούν πλήρως όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου υιοθέτησε την πρόταση που είχε διατυπώσει την προηγούμενη εβδομάδα η ανακρίτρια, η οποία είχε ζητήσει την προφυλάκιση του 41χρονου. Αντίθετα, η εισαγγελέας είχε προτείνει την επιβολή κατ’ οίκον περιορισμού, εκφράζοντας επιφυλάξεις και αμφιβολίες σχετικά με την υπόθεση.

Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις

Υπενθυμίζεται ότι αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων η οποία διενεργήθηκε στη σορό της 42χρονης, ενώ οι έρευνες εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη, μιας και δεν υπάρχει ακόμη ξεκάθαρο πόρισμα των αρχών, αν το έγκλημα διαπράχθηκε ενώ ο 41χρονης βρισκόταν σε άμυνα ή αν επιτέθηκε στο θύμα με πρόθεση να την χτυπήσει.

Από το οριστικό αποτέλεσμα της έρευνας θα εξαρτηθεί και η μελλοντική ποινική μεταχείριση του δράστη. Στην παρούσα φάση, ο 41χρονος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την κατηγορία της πρόκλησης θανατηφόρας σωματικής βλάβης και όχι ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

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