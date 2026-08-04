Μυστράς: Βρήκαν τη σορό άνδρα σε καταψύκτη ξενοδοχείου – Εξετάζεται αν ο γιος του την κρατούσε εκεί επί χρόνια
Μια ιδιαίτερα περίεργη υπόθεση ήρθε στο φως στον Μυστρά, όταν οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα μέσα σε καταψύκτη σε κλειστό ξενοδοχείο της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες του notospress.gr, η σορός βρέθηκε στο υπόγειο του ξενοδοχείου, ύστερα από έρευνα που ξεκίνησε μετά από καταγγελία για το συγκεκριμένο ακίνητο.
Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας δεν είχε δηλωθεί ως νεκρός στα δημοτολόγια της Κυνουρίας, ενώ δεν υπήρχαν επίσημες καταγραφές που να επιβεβαιώνουν τον θάνατό του.
Ο γιος κλήθηκε από τις Αρχές για εξηγήσεις
Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί κάλεσαν τον 55χρονο γιο του άνδρα στο αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια τον οδήγησαν στο ξενοδοχείο.Κατά την έρευνα στον χώρο, εντοπίστηκε η σορός του πατέρα του μέσα σε καταψύκτη, γεγονός που αποκάλυψε μια υπόθεση που φαίνεται να παρέμενε κρυφή για χρόνια. Ο 55χρονος, ο οποίος εργάζεται ως δάσκαλος, φέρεται να είχε αποκλείσει την πρόσβαση άλλων ατόμων ακόμη και στην αυλή του ξενοδοχείου.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πατέρας του είχε να δώσει σημεία ζωής περίπου 4 με 5 χρόνια, χρονικό διάστημα που εξετάζεται αν συνδέεται με το διάστημα κατά το οποίο η σορός βρισκόταν στον καταψύκτη. Οι Αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και το αν ο γιος συνέχιζε να λαμβάνει τη σύνταξη του πατέρα του κατά το διάστημα αυτό.Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ αναμένονται περισσότερα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα και τις αρμόδιες αρχές.
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