Η Αττική μετρά τις πληγές της: Πάνω από 800.000 στρέμματα χάθηκαν στις φλόγες

Η νέα ανάλυση για τις πυρκαγιές στην Αττική αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής, με πάνω από 800.000 στρέμματα καμένα και το 42% των δασών να έχει χαθεί.

Αποκαρδιωτικά είναι τα στοιχεία της επικαιροποιημένης ανάλυσης του Μeteo για τις δασικές πυρκαγιές στην Αττική την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, από το 2017 έως και τις 3 Αυγούστου 2026, συνολικά 15 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κατακάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα στην ηπειρωτική Περιφέρεια Αττικής.

Η επικαιροποίηση των στοιχείων πραγματοποιήθηκε μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό στις 31 Ιουλίου 2026, η οποία επιδείνωσε ακόμη περισσότερο τον ήδη βαρύ απολογισμό.

Το 42% των δασών της Αττικής έχει καεί

Τα στοιχεία, που βασίζονται στις αναφορές της Υπηρεσίας Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), δείχνουν ότι η συνολική επιφάνεια της Περιφέρειας Αττικής, εξαιρουμένων της Τροιζηνίας, των νησιών και του Λεκανοπεδίου, ανέρχεται σε περίπου 2,5 εκατομμύρια στρέμματα.

Από αυτά, περισσότερα από 800.000 στρέμματα έχουν καεί μέσα σε μία δεκαετία, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 32% της συνολικής έκτασης. Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα για τα δάση. Από τα περίπου 1.230.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων της Αττικής, έχουν καταστραφεί από τις πυρκαγιές περίπου 512.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν το 42% του συνολικού δασικού πλούτου της Περιφέρειας.

Η νέα αποτίμηση αναδεικνύει το τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που έχουν αφήσει οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών στην Αττική. Η πρόσφατη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό προστέθηκε σε μια μακρά λίστα καταστροφικών συμβάντων, επιβεβαιώνοντας ότι η περιοχή εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις της τελευταίας δεκαετίας.

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