Πότε εξασθενούν οι θυελλώδεις άνεμοι: Δύσκολο 24ωρο με «καταβάτες» ριπές έως 10 μποφόρ (vid)

Δύσκολο 24ωρο περιμένει τη χώρα με «καταβάτες» ανέμους έως 10 μποφόρ, κάτι που δυσκολεύει κατά πολύ την κατάσβεση των πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα μας.

Υπό ιδιαίτερα δυσμενείς και επικίνδυνες μετεωρολογικές συνθήκες εξελίσσονται τα πύρινα μέτωπα στη Νότια Βοιωτία, την Αττική, την Εύβοια και την Αργολίδα, εξαιτίας της επιμονής των πολύ ισχυρών βόρειων ανέμων.

Επιμονή των ανέμων με ριπές άνω των 90-100 χλμ/ώρα

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι θα διατηρηθούν αμείωτοι από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής (31/07) έως τουλάχιστον τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (1/8).

Οι μέσες ταχύτητες των ανέμων θα φτάνουν κατά τόπους τα 40–50 χλμ./ώρα (6-7 μποφόρ), ενώ οι ριπές εκτιμάται ότι θα ξεπερνούν τοπικά τα 90-100 χλμ./ώρα, κρατώντας τον δείκτη επικινδυνότητας για εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών στο ανώτατο επίπεδο.

Ο μηχανισμός των «καταβατών» ανέμων: Γιατί γίνονται πιο θερμοί και ξηροί

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, τα μελτέμια που πνέουν στο Αιγαίο αγγίζουν τα 8 με 9 μποφόρ. Ωστόσο, καθώς περνούν πάνω από την ηπειρωτική ξηρά (Αττικοβοιωτία, Πελοπόννησος, Εύβοια), αλληλεπιδρούν με τους ορεινούς όγκους και λειτουργούν ως «καταβάτες» άνεμοι.

Κατερχόμενοι από τα βουνά, οι άνεμοι αυτοί αποκτούν ακόμη μεγαλύτερες εντάσεις (αγγίζοντας σε περιοχές όπως η Κρήτη έως και τα 10 μποφόρ) και γίνονται εξαιρετικά θερμοί και ξηροί, επιδεινώνοντας δραματικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων στα ανοιχτά μέτωπα.

Πότε αναμένεται εξασθένηση των φαινομένων

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, οι ακραία θυελλώδεις συνθήκες θα διατηρηθούν αμετάβλητες καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου (1/8), συνθέτοντας ένα ακόμα εξαιρετικά κρίσιμο και δύσκολο 24ωρο.

Η πρώτη σταδιακή υποχώρηση των φαινομένων αναμένεται από το μεσημέρι της Κυριακής (2/8). Τότε η μεγάλη ένταση των μελτεμιών θα αρχίσει δειλά-δειλά να φθίνει και οι ισχυρότεροι άνεμοι θα περιοριστούν κυρίως στο εσωτερικό του Αιγαίου.

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