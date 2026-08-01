Νεκρός 72χρονος στα Άνω Λίοσια μέσα στο αυτοκίνητό του: Έρευνα για πιθανή εγκληματική ενέργεια

Νεκρός εντοπίστηκε 72χρονος μέσα στο αυτοκίνητό του στα Άνω Λιόσια, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας και να αναζητούν στοιχεία.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στα Άνω Λιόσια, όταν ένας 72χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο Ι.Χ. αυτοκίνητό του με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας.

Ο άνδρας, ελληνικής υπηκοότητας, βρέθηκε περίπου στις 20:00 ξαπλωμένος στα πίσω καθίσματα του οχήματός του, επί της οδού Κωνσταντίνου Τσικλητήρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αυτοκίνητο ανήκε στον ίδιο, ενώ τα κλειδιά βρέθηκαν στη μίζα.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας

Ο 72χρονος έφερε σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, ενώ κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν επίσης σημάδια στην κοιλιακή χώρα και στο στήθος. Τα ακριβή αίτια των τραυμάτων αναμένεται να προσδιοριστούν από τον ιατροδικαστή, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι προκλήθηκαν από πυροβόλο όπλο. Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως πιθανή εγκληματική ενέργεια και έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.

Οι αστυνομικοί αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθούν οι κινήσεις του 72χρονου πριν από τον θάνατό του. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχαν προσωπικές διαφορές με κάποιο πρόσωπο που ενδέχεται να σχετίζεται με την υπόθεση. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής, η οποία συλλέγει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 72χρονος.

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