Πέρασε άδικα στη φυλακή 343 ημέρες: Ζήτησε αποζημίωση 151.000 ευρώ, αλλά η απόφαση τον ξάφνιασε

Από επιτυχημένος πωλητής αυτοκινήτων βρέθηκε κρατούμενος για μια κατηγορία απάτης που δεν αποδείχθηκε ποτέ.

Ένας άνδρας από τη Σεβίλλη έζησε έναν εφιάλτη που κράτησε περισσότερο από μια δεκαετία. Βρέθηκε πίσω από τα κάγκελα για 343 ημέρες, κατηγορούμενος για απάτη που τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είχε διαπράξει, χάνοντας μέσα σε αυτό το διάστημα τη δουλειά του, την ηρεμία του και μεγάλο κομμάτι της προσωπικής του ζωής.

Μετά από 13 χρόνια δικαστικής περιπέτειας, ο άνδρας αθωώθηκε πλήρως και αποφάσισε να ζητήσει αποζημίωση 151.000 ευρώ για την τεράστια ζημιά που υπέστη. Ωστόσο, η απόφαση της Δικαιοσύνης προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς αναγνώρισε μόνο ένα μικρό μέρος της ταλαιπωρίας του, επιδικάζοντας τελικά 9.000 ευρώ, δηλαδή περίπου 26 ευρώ για κάθε ημέρα άδικης φυλάκισης.

Από την κορυφή της καριέρας του στη φυλακή

Ο άνδρας εργαζόταν ως βασικός πωλητής σε γνωστή αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Σεβίλλη και είχε μια σταθερή επαγγελματική ζωή. Όλα άλλαξαν όταν αρκετοί πελάτες τον κατήγγειλαν για υποτιθέμενη απάτη σχετικά με πωλήσεις οχημάτων.

Η υπόθεση πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προφυλάκισή του. Έτσι, από τη μία ημέρα στην άλλη, ένας άνθρωπος που μέχρι τότε εργαζόταν κανονικά βρέθηκε κρατούμενος, περιμένοντας να αποδειχθεί αν ήταν πραγματικά ένοχος ή όχι.

Οι 343 ημέρες που πέρασε στη φυλακή αποτέλεσαν μόνο την αρχή μιας μακράς δοκιμασίας. Όταν τελικά αφέθηκε ελεύθερος, η ζωή του είχε ήδη αλλάξει δραματικά.

Μια δικαστική μάχη που κράτησε 13 χρόνια

Η υπόθεση παρέμεινε ανοιχτή για περισσότερο από μία δεκαετία, με τον άνδρα να προσπαθεί να αποδείξει την αθωότητά του. Στο διάστημα αυτό έχασε τη δουλειά του, καθώς η κράτησή του είχε άμεσες συνέπειες στην επαγγελματική του πορεία.

Παράλληλα, όπως ανέφερε στην προσφυγή του, η οικογένειά του επηρεάστηκε βαθιά από την περιπέτεια. Ο ίδιος βίωσε την απώλεια του πατέρα του, προβλήματα υγείας στο οικογενειακό του περιβάλλον, ενώ η πίεση των χρόνων οδήγησε τελικά και στη διάλυση του γάμου του.

Όταν έφτασε η τελική δικαστική απόφαση, η αθώωσή του ήταν απόλυτη. Οι κατηγορίες εναντίον του κατέρρευσαν, όμως τα χρόνια που χάθηκαν δεν μπορούσαν να επιστραφούν.

Ζήτησε 151.000 ευρώ για τη ζωή που χάθηκε

Μετά την αθώωσή του, ο άνδρας κατέθεσε αίτημα αποζημίωσης κατά του ισπανικού Δημοσίου. Ζήτησε 151.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι η άδικη κράτησή του είχε τεράστιες οικονομικές και ψυχολογικές συνέπειες.

Στο ποσό αυτό συμπεριέλαβε την απώλεια εισοδήματος, την επαγγελματική καταστροφή αλλά και την προσωπική οδύνη που προκάλεσε η υπόθεση.

Ωστόσο, η Εθνική Ακροαματική Δικαστική Αρχή της Ισπανίας έκρινε ότι το κράτος ευθύνεται μόνο για την ηθική βλάβη που προκλήθηκε από την προσωρινή φυλάκιση και όχι για όλες τις υπόλοιπες συνέπειες που επικαλέστηκε.

Η αποζημίωση που άφησε πικρή γεύση

Η τελική απόφαση προέβλεψε αποζημίωση 9.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 26 ευρώ για κάθε ημέρα που πέρασε στη φυλακή.

Για τον άνδρα, η δικαστική αναγνώριση της αθωότητάς του ήταν η σημαντικότερη δικαίωση, όμως η οικονομική αποκατάσταση δεν αντανακλά, όπως υποστηρίζει, το μέγεθος της καταστροφής που υπέστη.

Η υπόθεση ανοίγει ξανά τη μεγάλη συζήτηση για το πώς μπορεί να αποκατασταθεί πραγματικά ένας άνθρωπος όταν χάσει μήνες ή και χρόνια από τη ζωή του για μια κατηγορία που τελικά αποδεικνύεται λανθασμένη.

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