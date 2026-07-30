Ο πιο επικίνδυνος κρατούμενος της Βρετανίας είπε «ως εδώ»: Απεργία πείνας για τη μεταχείρισή του

Ο Ρόμπερτ Μόντσλεϊ, ο μακροβιότερος κρατούμενος της Βρετανίας, φέρεται να κάνει απεργία πείνας εδώ και δύο μήνες, καταγγέλλοντας τη μεταχείρισή του στη φυλακή.

Ο Ρόμπερτ Μόντσλεϊ, που συχνά χαρακτηρίζεται ως ο πιο επικίνδυνος κρατούμενος της Βρετανίας, φέρεται να έχει ξεκινήσει απεργία πείνας, διαμαρτυρόμενος για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται στη φυλακή.

Ο Μόντσλεϊ έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη φυλακή, ενώ επί δεκαετίες κρατούνταν σε καθεστώς απομόνωσης στις φυλακές HMP Wakefield. Πέρυσι μεταφέρθηκε στις φυλακές HMP Whitemoor, όπου, σύμφωνα με όσα είπε σε συγγενικό του πρόσωπο, αισθάνεται ότι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι δεν προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί του, αλλά περιμένουν από εκείνον να ξεκινά κάθε συζήτηση. Είχε ενημερώσει τον ανιψιό του ότι σκόπευε να προχωρήσει σε απεργία πείνας και, σύμφωνα με τη Daily Mirror, πλέον αρνείται να καταναλώσει το φαγητό της φυλακής.

«Αισθάνεται εκφοβισμένος»

Η σύντροφός του, η 71χρονη Λοβίνια Γκρέις ΜακΚένι, δήλωσε ότι ο Μόντσλεϊ αισθάνεται «απειλή» και αρνείται τόσο να δει το ιατρικό προσωπικό όσο και να τραφεί, γεγονός που την ανησυχεί ιδιαίτερα. «Αισθάνεται εκφοβισμένος. Νιώθει ότι του ασκούν πίεση και βρίσκεται σε μια ηλικία όπου είναι εξαιρετικά ευάλωτος. Αρνείται να επικοινωνήσει με το προσωπικό, γιατί δεν τους εμπιστεύεται. Δεν θέλει να δει τον ψυχολόγo, θέλουν να συζητήσουν τα τραύματα της παιδικής του ηλικίας, όταν είχε δεχθεί επιθέσεις και κακοποίηση, όμως εκείνος δεν θέλει να τα ξαναζήσει.

Δεν έχει δεχθεί επισκέψεις και αρνείται να φάει εδώ και δύο μήνες. Έχει ξεκινήσει ξανά απεργία πείνας. Δεν δέχεται να τον εξετάσουν νοσηλευτές ή άλλο ιατρικό προσωπικό. Έχει φτάσει στα όριά του. Ανησυχώ πολύ για την υγεία και την ψυχική του κατάσταση», ανέφερε. Σύμφωνα με την ίδια, ο 73χρονος «δεν ακούγεται πια σαν ο ίδιος άνθρωπος», αλλά «η φωνή του είναι πολύ αδύναμη».

Η μακρά ιστορία των εγκλημάτων του

Ο Μόντσλεϊ οδηγήθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Broadmoor το 1974, αφού σκότωσε τον Τζον Φάρελ, ο οποίος τον είχε προσεγγίσει για σεξ και του είχε δείξει εικόνες κακοποίησης παιδιών. Ο ίδιος είχε παραδοθεί στις Αρχές, δηλώνοντας ότι χρειαζόταν ψυχιατρική βοήθεια. Το 1977, ενώ βρισκόταν στο Broadmoor, μαζί με έναν ακόμη τρόφιμο βασάνισαν και σκότωσαν τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος παιδιών Ντέιβιντ Φράνσις.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις φυλακές HMP Wakefield, όπου δολοφόνησε ακόμη δύο κρατούμενους, τον Σάλνεϊ Ντάργουντ, καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, και τον παιδόφιλο Μπιλ Ρόμπερτς. Αμέσως μετά ενημέρωσε έναν σωφρονιστικό υπάλληλο ότι στην καταμέτρηση θα υπήρχαν «δύο λιγότεροι».Μετά τις δολοφονίες, ο Μόντσλεϊ παρέμεινε για πολλά χρόνια σε απομόνωση, την οποία είχε περιγράψει ως «μια ατελείωτη περίοδο αδιάκοπης κατάθλιψης». Αργότερα μεταφέρθηκε στις φυλακές HMP Whitemoor. Είναι ο μακροβιότερος κρατούμενος στη Βρετανία και στο παρελθόν έχει προχωρήσει και άλλες φορές σε απεργία πείνας, διαμαρτυρόμενος για τις συνθήκες κράτησής του.