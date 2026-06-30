Πέθανε ο «Χασάπης του Μοντραγκόν»: Είχε καταδικαστεί σε 615 χρόνια κάθειρξης για 17 δολοφονίες και 20 επιθέσεις της ETA

Σε ηλικία 80 ετών πέθανε ο Χεσούς Μαρία Θαμπάρτε, γνωστός ως «ο χασάπης του Μοντραγκόν», καταδικασμένος για 17 δολοφονίες και 20 τρομοκρατικές επιθέσεις.

Ο Ισπανός Jesús María Zabarte, γνωστός ως «ο χασάπης του Μοντραγκόν», πέθανε σε ηλικία 80 ετών, σύμφωνα με δημοσίευμα της ψηφιακής εφημερίδας Naiz.

Το μέλος της ETA είχε καταδικαστεί συνολικά σε 615 χρόνια κάθειρξης για τη συμμετοχή του σε 20 τρομοκρατικές επιθέσεις και 17 δολοφονίες. Αποφυλακίστηκε το 2013, έπειτα από την εφαρμογή της λεγόμενης «Δογματικής Parot».

Δεν εξέφρασε ποτέ μεταμέλεια

Τον Νοέμβριο του 2014, δικαστής του απήγγειλε κατηγορία για εξύμνηση της τρομοκρατίας, έπειτα από συνέντευξή του στην εφημερίδα El Mundo, στην οποία δήλωσε ότι δεν είχε μετανοήσει για τα εγκλήματα που είχε διαπράξει.

«Δεν δολοφόνησα κανέναν, εγώ εκτέλεσα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η δράση του στην ETA

Ο Θαμπάρτε γεννήθηκε στην Arrasate και παρέμεινε στη φυλακή για 29 χρόνια, αφού καταδικάστηκε σε συνολική ποινή 615 ετών για σειρά δολοφονιών.

Μεταξύ αυτών ήταν και η δολοφονία του 13χρονου Χοσέ Μαρία Πίρις, του πρώτου από τα 22 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους από ενέργειες της ETA. Εντάχθηκε στην ETA το 1972 και αποφυλακίστηκε το 1977, επωφελούμενος από τον νόμο περί αμνηστίας. Στη συνέχεια επέστρεψε στην οργάνωση, εντασσόμενος στη στρατιωτική της πτέρυγα, όπου ανέλαβε θέσεις ευθύνης και έφτασε να ηγηθεί της ομάδας δράσης της Γκιπούθκοα.

Η σύλληψή του το 1984

Ο Θαμπάρτε συνελήφθη το 1984 κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Guardia Civil στην περιοχή Hernani. Κατά την επιχείρηση σκοτώθηκαν δύο μέλη της ETA.

Ο ίδιος εντοπίστηκε κρυμμένος μέσα σε μια ντουλάπα κατοικίας, τραυματισμένος στο πόδι, και τελικά παραδόθηκε στις αρχές.

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