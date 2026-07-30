Από καθηγητής Πανεπιστημίου ξανά φοιτητής: Έδωσε πανελλήνιες και πέρασε στην πρώτη του επιλογή

Ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Παύλος Παυλίδης, αποφάσισε να ακολουθήσει το όνειρό του και έδωσε ξανά Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Μια ξεχωριστή ιστορία από τον χώρο της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη, με πρωταγωνιστή τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνεργαζόμενο ερευνητή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, Παύλο Παυλίδη.

Παρότι ακολουθεί ήδη μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή πορεία, αποφάσισε φέτος να συμμετάσχει ξανά στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, καταφέρνοντας να εισαχθεί στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο, σύμφωνα με το Cretalive, ήταν η πρώτη του επιλογή.

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