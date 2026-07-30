Ισχυρές ριπές ανέμου στο Ρέθυμνο έως και 125 χλμ/ώρα: Δημοσιογράφος δυσκολεύεται να σταθεί όρθια (vid)

Ισχυρές ριπές ανέμου έως και 125 χλμ/ώρα πνέουν στο Ρέθυμνο και δυσχεραίνουν τη δουλειά των πυροσβεστών. Δημοσιογράφος δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της από την υψηλή ένταση.

Εξαιρετικά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στο Ρέθυμνο, καθώς οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο και την Κρήτη δυσκολεύουν αισθητά τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το μέτωπο της φωτιάς εκτείνεται πλέον σε μήκος που ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα, δημιουργώντας εφιαλτικές συνθήκες επιχειρησιακά.

Δημοσιογράφος δυσκολεύεται να σταθεί στα πόδια της

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των συνθηκών που επικρατούν είναι η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Βαλέρια Δολαψάκη, η οποία κατά την ώρα που μεταφέρει το ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού, με δυσκολία στέκεται στα πόδια της.

«Όση ώρα μας μιλάς, είναι σοκαριστικό το πόσο δύσκολο είναι να μπορέσεις να σταθείς όρθια από την ένταση του ανέμου», της λέει η παρουσιάτρια, με την ίδια να της απαντάει: «Και ο εικονολήπτης μας ζορίζεται πολύ με την κάμερα, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά στο έργο που έχουν να κάνουν οι πυροσβέστες».

Μπορείτε να δείτε το συγκεκριμένο απόσπασμα από το 7'20'' του βίντεο:

Ριπές ανέμου που ξεπέρασαν τα 120 χλμ/ώρα στη νότια Κρήτη

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι εντάσεις των ανέμων στη νότια Κρήτη έφτασαν σε ακραία επίπεδα. Ειδικότερα, στο Μαριού Ρεθύμνου η μέγιστη ριπή ανέμου άγγιξε τα 125 km/h, ενώ στον Πλακιά καταγράφηκαν ταχύτητες έως και 114 km/h.

Εκτός από την Κρήτη, πολύ μεγάλες ριπές ανέμου σημειώθηκαν και σε άλλα τμήματα του Αιγαίου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Αμπελικό Λέσβου, όπου ο μετεωρολογικός σταθμός κατέγραψε ριπές έως 112 km/h.

Τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα δείχνουν ότι η ένταση των ανέμων στη νότια Κρήτη θα διατηρηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια της Πέμπτης (30/7), καθιστώντας την οριοθέτηση της πυρκαγιάς μια εξαιρετικά επικίνδυνη και δύσκολη επιχείρηση.

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