Μάχες της Πυροσβεστικής με νέα πύρινα μέτωπα σε Πάρο και Ρέθυμνο: Φωτιά και στην Άνδρο (vid)

Σε πύρινο κλοιό βρίσκονται η Πάρος, το Ρέθυμνο και η Άνδρος, καθώς νέες ανεξέλεγκτες εστίες προκάλεσαν μπαράζ εκκενώσεων μέσω του 112.

Συναγερμός σήμανε εκ νέου στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7), καθώς εκδηλώθηκαν νέες εστίες φωτιάς στην Πάρο, το Ρέθυμνο και στην Άνδρο.

Πάρος: Νέα εστία φωτιάς και εντολή εκκένωσης στο Άσπρο Χωριό

Λόγω της επικινδυνότητας του μετώπου, εστάλη άμεσα προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άσπρο Χωριό, με την οδηγία να απομακρυνθούν εκτάκτως προς τον Δρυό και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της εξάπλωσής της επιχειρούν αυτή την ώρα 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα.

Το 112 ήχησε - ξανά - δις στο Ρέθυμνο για νέο πύρινο μέτωπο

Οι Αρχές ζητούν την εκκένωση των περιοχών Δαμνόνι και Λευκώγεια του Ρεθύμνου και καλούν τους πολίτες να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς την περιοχή Πλακιά και Ασώματα αντίστοιχα.

Φωτιά και στην Άνδρο: Εντολή εκκένωσης προς της Παλαιόπολης

Σε εξέλιξη βρίσκεται και πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιόπολη της Άνδρου, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση τις πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού. Η φωτιά κατακαίει έκταση με χαμηλή βλάστηση. Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης, κάλεσε τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να απομακρυνθούν προς το Μπατσί.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 1 ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ