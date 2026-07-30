«Δύο άνθρωποι κάηκαν εδώ δίπλα μας»: Συγκίνησε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου που ζήτησε να σβήσουν τα καπνογόνα (vid)

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου έδειξε για άλλη μία φορά το μεγαλείο της ψυχής του, όταν κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Ηράκλειο, ζήτησε να σβήσουν τα καπνογόνα ως ένδειξη τιμής στους αδικοχαμένους πυροσβέστες.

Την κοινωνική του ευαισθησία και τον σεβασμό του απέναντι σε τραγικά γεγονότα απέδειξε για ακόμα μία φορά ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Ηράκλειο της Κρήτης το βράδυ της Τετάρτης (29/7).

Όταν ορισμένοι παρευρισκόμενοι άναψαν καπνογόνα στις κερκίδες, συνηθισμένη εικόνα στις εμφανίσεις του, ο αγαπημένος καλλιτέχνης διέκοψε για λίγο τη ροή του προγράμματος και ζήτησε ευγενικά την άμεση κατάσβεσή τους.

«Σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους του Ρεθύμνου»

Στο βίντεο του creta24, φαίνεται να απευθύνεται στο κοινό και να εξηγεί τη σημασία της παράκλησής του, κάνοντας αναφορά στην πρόσφατη τραγωδία που συγκλόνισε τη Μεγαλόνησο: «Δύο άνθρωποι κάηκαν εδώ δίπλα μας. Σας παρακαλώ να μην συνεχίσουμε να ανάβουμε καπνογόνα. Έτσι κι αλλιώς θα σταματήσουμε. Σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους του Ρεθύμνου».

Η τοποθέτησή του, όχι μόνο έγινε δεκτή, αλλά καταχειροκροτήθηκε από τους θεατές, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν αμέσως στην προτροπή του.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου αναφερόταν στον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη και τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη, τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της φονικής πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Οι δύο άνδρες έπεσαν την ώρα του καθήκοντος, όταν εγκλωβίστηκαν στις φλόγες έχοντας χάσει τον προσανατολισμό τους μέσα στο πύρινο μέτωπο.

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