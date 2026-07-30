Ρόδος: Σάλος με 56χρονο που έδεσε και έσερνε στο δρόμο δύο γαϊδουράκια με αγροτικό (vid)
Κύμα οργής προκαλεί βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας από χωριό της Ρόδου, στο οποίο απεικονίζεται ένας άνδρας να έχει δέσει δύο γαϊδουράκια στο πίσω μέρος αγροτικού οχήματος και να τα σέρνει στο οδόστρωμα.
Στο οπτικοακουστικό υλικό, τα άτυχα ζώα φαίνονται δεμένα με σχοινιά να προσπαθούν να αντισταθούν, ενώ το όχημα συνεχίζει την πορεία του.
Ταυτοποιήθηκε ο δράστης
Το βίντεο στάλθηκε στην οργάνωση Animal Rescue Rodos, η οποία προχώρησε άμεσα σε επίσημη καταγγελία. Όπως γνωστοποίησε η οργάνωση μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, τόσο τα χαρακτηριστικά του οδηγού όσο και τα στοιχεία της πινακίδας του οχήματος διακρίνονται καθαρά, επιτρέποντας την άμεση ταυτοποίησή του, ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί η υποβολή αναφοράς στην Εισαγγελία.
Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας rodiaki.gr, πρόκειται για έναν 56χρονο άνδρα. Ο δράστης δεν συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς είχε ήδη παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό όριο.
Ωστόσο, σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, ενώ τη διενέργεια της προανάκρισης έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου, προκειμένου να διερευνηθούν οι πλήρεις συνθήκες του περιστατικού και να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων.
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