Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο - Τι ισχύει με τα δρομολόγια του Πειραιά

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, με απαγορευτικό απόπλου και σημαντικές αλλαγές στα δρομολόγια.

Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που σαρώνουν το Αιγαίο προκαλούν σοβαρές ανατροπές στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με χιλιάδες ταξιδιώτες να βλέπουν τα σχέδιά τους να αλλάζουν από το πρώτο κιόλας κύμα αναχωρήσεων για τον Αύγουστο. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, όπου τα πλοία παραμένουν δεμένα εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι αρχές καλούν τους επιβάτες να μην μεταβαίνουν στα λιμάνια χωρίς προηγουμένως να έχουν επιβεβαιώσει ότι το δρομολόγιό τους εκτελείται, καθώς η εικόνα μπορεί να αλλάζει ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

Ποια δρομολόγια εκτελούνται και ποια ακυρώνονται

Από το λιμάνι του Πειραιά τα περισσότερα προγραμματισμένα δρομολόγια πραγματοποιούνται, ωστόσο υπάρχουν εξαιρέσεις. Το πρωινό δρομολόγιο του Blue Star Paros με προορισμούς τη Σύρο, την Τήνο και τη Μύκονο ακυρώθηκε, ενώ για τα υπόλοιπα πλοία η τελική απόφαση λαμβάνεται από τον πλοίαρχο, ο οποίος αξιολογεί τις καιρικές συνθήκες και την ασφάλεια του ταξιδιού.

Αντίθετα, από τη Ραφήνα και το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο, καθώς το απαγορευτικό απόπλου παραμένει σε ισχύ λόγω των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν στο Αιγαίο.

Παράλληλα, προβλήματα καταγράφονται και σε άλλα σημεία του δικτύου. Τα μεγάλα επιβατηγά δυσκολεύονται να προσεγγίσουν λιμάνια των Κυκλάδων, όπως η Σύρος, η Μύκονος, η Σέριφος, η Μήλος, η Κέα και η Κύθνος. Παράλληλα, τροποποιήσεις καταγράφονται και σε ορισμένα δρομολόγια του Αργοσαρωνικού, με αλλαγές στις προσεγγίσεις προς Ερμιόνη και Πόρτο Χέλι, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και σε δρομολόγια από τα Χανιά και προς τα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι έως και 9 μποφόρ στο Αιγαίο

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα της χώρας φτάνουν τα 6 με 8 μποφόρ. Σε αρκετές περιοχές του Αιγαίου οι ριπές αγγίζουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για την ακτοπλοΐα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να διατηρήσουν τις πιέσεις στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου αυξάνεται σημαντικά η επιβατική κίνηση λόγω της έναρξης των θερινών αδειών.

Τι πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους είτε με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές είτε με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα ταξιδιωτικά πρακτορεία τους, ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα για πιθανές ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές στα προγραμματισμένα δρομολόγια και, εφόσον χρειαστεί, να προχωρούν σε τροποποίηση των εισιτηρίων τους.

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