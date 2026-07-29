Αγόρασε οικόπεδο με οικονομίες 9 ετών, αλλά δεν είχε χρήματα να χτίσει σπίτι: 800 εθελοντές έκαναν το όνειρό της πραγματικότητα

Μια μητέρα στην Κόστα Ρίκα απέκτησε το δικό της σπίτι χάρη σε 800 εθελοντές, που χρησιμοποίησαν 850 μπλοκ από ανακυκλωμένο πλαστικό και περισσότερες από 800 ώρες εργασίας.

Κάθε χρόνο παράγονται εκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων σε όλο τον κόσμο και μεγάλο μέρος τους καταλήγει σε χωματερές ή στο φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα, όμως, εμφανίζονται πρωτοβουλίες που δίνουν νέα ζωή στα υλικά αυτά. Μία από αυτές υλοποιήθηκε στην Κόστα Ρίκα, όπου μια μητέρα και ο μικρός γιος της απέκτησαν το πρώτο τους σπίτι, κατασκευασμένο σε μεγάλο βαθμό από ανακυκλωμένο πλαστικό.

Πρωταγωνίστρια της ιστορίας είναι η Σίντι Μόρα, η οποία χρειάστηκε εννέα χρόνια για να συγκεντρώσει τα χρήματα ώστε να αγοράσει ένα μικρό οικόπεδο στην περιοχή Αλαχουελίτα, κοντά στο Σαν Χοσέ. Ωστόσο, μετά την αγορά της γης δεν διέθετε τα οικονομικά μέσα για να χτίσει το σπίτι όπου θα ζούσε με τον εξάχρονο γιο της.

800 εθελοντές ένωσαν τις δυνάμεις τους

Τότε ανέλαβαν δράση οι οργανισμοί Procter & Gamble, Habitat for Humanity, Urbarium και Ekojunto. Οι εργαζόμενοί τους πρόσφεραν περισσότερες από 800 ώρες εθελοντικής εργασίας για την κατασκευή της κατοικίας. Οι τοίχοι κατασκευάστηκαν από 850 ειδικά μπλοκ, φτιαγμένα από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, συσκευασίες, σακούλες και άλλα πλαστικά απορρίμματα, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα του σπιτιού δημιουργήθηκαν με συμβατικά οικοδομικά υλικά.

Τα μπλοκ, γνωστά ως Bliqueplas, διαθέτουν σύστημα συναρμολόγησης που επιτρέπει την εύκολη τοποθέτησή τους, όπως τα δομικά τουβλάκια. Παρ' όλα αυτά, το έργο περιλάμβανε επίσης θεμελίωση, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, στέγη και όλες τις απαραίτητες τελικές εργασίες. Εξωτερικά, η κατοικία δεν διαφέρει από ένα συμβατικό σπίτι, καθώς οι τοίχοι καλύφθηκαν με σοβά και βαφή. Η μεγάλη διαφορά βρίσκεται στο εσωτερικό τους, όπου περίπου επτά τόνοι ανακυκλωμένου πλαστικού απέκτησαν μια νέα χρήση αντί να καταλήξουν σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Την περίοδο που υλοποιήθηκε το έργο, η Κόστα Ρίκα ανακύκλωνε μόνο ένα μικρό ποσοστό των πλαστικών αποβλήτων που παρήγαγε καθημερινά. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ανέδειξε τις δυνατότητες αξιοποίησης υλικών που συνήθως θεωρούνται δύσκολα στην ανακύκλωση. Παράλληλα, δεν προσέφερε μόνο μια μόνιμη κατοικία σε μια οικογένεια που τη χρειαζόταν, αλλά λειτούργησε και ως πρότυπο για νέες εφαρμογές ανακυκλωμένου πλαστικού στις κατασκευές. Αν και το συγκεκριμένο σπίτι δεν αποτέλεσε την αρχή μιας ολόκληρης γειτονιάς χτισμένης με το ίδιο σύστημα, οδήγησε στην ανάπτυξη αντίστοιχων πρωτοβουλιών στην Κόστα Ρίκα, όπου αργότερα ανακοινώθηκαν νέα έργα που ενσωματώνουν ανακυκλωμένο πλαστικό σε οικοδομικά υλικά.

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