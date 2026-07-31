Φωτιά στις φυλακές Κορυδαλλού: Κινητοποίηση από ΜΑΤ και Πυροσβεστική

Πυκνοί μαύροι καπνοί βγήκαν από το σωφρονιστικό κατάστημα, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για φωτιά σε στρώματα μέσα σε κελιά.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στις φυλακές Κορυδαλλού, όταν ξέσπασε φωτιά στο εσωτερικό του σωφρονιστικού καταστήματος, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και των δυνάμεων ασφαλείας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην πτέρυγα Γ’ των φυλακών, με τις πρώτες εικόνες από το σημείο να δείχνουν πυκνούς μαύρους καπνούς να βγαίνουν από το κτίριο. Οι Αρχές έσπευσαν να ελέγξουν την κατάσταση, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αναφορές για φωτιά σε στρώματα μέσα στα κελιά

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών μετέβησαν στις φυλακές προκειμένου να παραλάβουν έναν Τούρκο υπήκοο, ο οποίος επρόκειτο να μεταφερθεί στο αεροδρόμιο για να εκδοθεί στην Τουρκία. Ο κρατούμενος φέρεται να αντέδρασε στη διαδικασία της μεταγωγής, ενώ συγκρατούμενοί του, πιθανότατα ομοεθνείς του, έβαλαν φωτιά σε στρώματα στην πτέρυγα, σε ένδειξη συμπαράστασης και διαμαρτυρίας.

Κρατούμενοι φέρεται να φώναζαν και να χτυπούσαν τις πόρτες των κελιών, την ώρα που οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής περίμεναν να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες για να μπορέσουν να επιχειρήσουν με ασφάλεια στο εσωτερικό της πτέρυγας.

Οι πυροσβέστες βρίσκονται αρχικά σε εξωτερικό σημείο, καθώς για την είσοδό τους στον χώρο απαιτείται να ολοκληρωθεί η επιχείρηση των ΜΑΤ και να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το προσωπικό.

Στο σημείο έχουν μεταβεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τραυματισμούς κρατουμένων ή εργαζομένων στις φυλακές. Ωστόσο, οι συνθήκες παραμένουν υπό αξιολόγηση, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο με μεγάλο αριθμό εγκλείστων.

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