Ατύχημα με το αμαξίδιο για τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο: «Έπεσα με το κεφάλι μπροστά, κατέληξα στα επείγοντα»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Σοβαρό ατύχημα με το αμαξίδιό του είχε ο πρώην ευρωβουλευτής της ΝΔ Στέλιος Κυμπουρόπουλος. Το βίντεο μέσα από το Ασκληπείο Βούλας.
Ατύχημα είχε με το αμαξίδιο του, ο πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Κυμπουρόπουλος, ο οποίος γνωστοποίησε το γεγονός μέσω social media.
Με πλάνα μέσα από το Ασκληπείο Βούλας, ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος, περιγράφει πώς έγινε το ατύχημα και τι τραύματα φέρει.
Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr