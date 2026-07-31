Ατύχημα με το αμαξίδιο για τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο: «Έπεσα με το κεφάλι μπροστά, κατέληξα στα επείγοντα»

Σοβαρό ατύχημα με το αμαξίδιό του είχε ο πρώην ευρωβουλευτής της ΝΔ Στέλιος Κυμπουρόπουλος. Το βίντεο μέσα από το Ασκληπείο Βούλας.

Ατύχημα είχε με το αμαξίδιο του, ο πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Κυμπουρόπουλος, ο οποίος γνωστοποίησε το γεγονός μέσω social media.

Με πλάνα μέσα από το Ασκληπείο Βούλας, ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος, περιγράφει πώς έγινε το ατύχημα και τι τραύματα φέρει.

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