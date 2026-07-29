Το Jundiaí «καταπίνει» έως και 217,7 εκατ. λίτρα λυμάτων τη μέρα: Παράγει χιλιάδες τόνους λιπάσματος

Στο Ζουντιαΐ της Βραζιλίας, μια πρότυπη μονάδα επεξεργάζεται εκατομμύρια λίτρα λυμάτων καθημερινά, μετατρέποντας τη λάσπη σε πολύτιμο οργανικό λίπασμα.

Στο εσωτερικό της Πολιτείας του Σάο Πάολο, ο Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων του Ζουντιαΐ λειτουργεί μια υποδομή ικανή να δέχεται έως και 2.520 λίτρα ανά δευτερόλεπτο σε περιόδους αιχμής.

Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε 217,7 εκατομμύρια λίτρα μέσα σε ένα 24ωρο, απορροφώντας τα απόβλητα κατοικιών, εμπορικών καταστημάτων και βιομηχανιών της περιοχής.

Φυσικά και βιολογικά στάδια καθαρισμού

Για να διασφαλιστεί ότι τα λύματα δεν καταλήγουν στον ποταμό Ζουντιαΐ με την αρχική τους ρύπανση, η εγκατάσταση συνδυάζει φυσικές και βιολογικές διαδικασίες. Αρχικά, ειδικές σχάρες κατακρατούν τα στερεά αντικείμενα, όπως πλαστικά και υφάσματα. Στη συνέχεια, μέσω της καθίζησης, αφαιρείται η άμμος ώστε να μην προκληθούν ζημιές στα μηχανήματα.

Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκονται οι δεξαμενές αερισμού. Εκεί, βακτήρια αποσυνθέτουν την οργανική ύλη με τη βοήθεια οξυγόνου. Η μονάδα του Ζουντιαΐ είναι η πρώτη στη Βραζιλία που χρησιμοποιεί διαχυτήρες αέρα στον πυθμένα των δεξαμενών, διανέμοντας φυσαλίδες οξυγόνου. Συνολικά, η δομή περιλαμβάνει τρεις δεξαμενές αερισμού και πέντε δεξαμενές καθίζησης. Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης, η αποτελεσματικότητα της μεθόδου φτάνει το 96% στην αφαίρεση του οργανικού φορτίου.

Από τη λάσπη στην κομποστοποίηση και τη γεωργία

Μετά τον αερισμό, η λάσπη συλλέγεται από τον πυθμένα και οδηγείται σε φυγοκέντρους. Εκεί διαχωρίζεται το νερό από τα στερεά στοιχεία, δημιουργώντας ένα αφυδατωμένο υλικό. Κάθε μήνα, περίπου 3.500 τόνοι αφυδατωμένης λάσπης μεταφέρονται για κομποστοποίηση, όπου αναμιγνύονται με οργανικά υπολείμματα, όπως κλαδέματα και υπολείμματα ζαχαροκάλαμου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η θερμοκρασία ξεπερνά τους 55 βαθμούς Κελσίου, εξαλείφοντας τους παθογόνους οργανισμούς. Το τελικό προϊόν είναι ένα σύνθετο οργανικό λίπασμα, εγγεγραμμένο στο Υπουργείο Γεωργίας της χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες καφέ, ζαχαροκάλαμου, σόγιας, καθώς και στη δενδροκομία.

Κάλυψη ολόκληρης της πόλης

Η μονάδα έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται έως και 90 τόνους ημερήσιας βιοχημικής ζήτησης οξυγόνου, φορτίο που αντιστοιχεί σε πληθυσμό περίπου 1,67 εκατομμυρίων κατοίκων. Για τη λειτουργία των αντλιών και των συστημάτων αερισμού καταναλώνονται μηνιαίως 1.900 μεγαβατώρες.

Σήμερα, το 98% των λυμάτων της πόλης Ζουντιαΐ συλλέγεται από το δίκτυο και το 99% αυτής της ποσότητας μεταφέρεται στον σταθμό επεξεργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, τα λύματα περνούν από ένα πλήρες κύκλωμα καθαρισμού πριν επιστρέψουν στο περιβάλλον ασφαλή και με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

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