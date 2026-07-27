Ιωάννα Τούνη: «Έχω το πορτοφόλι μου, μπορώ να μείνω σε πεντάστερα ξενοδοχεία αλλά...» (vid)

Η Ιωάννα Τούνη μίλησε για τα παιδικά της χρόνια και εξήγησε γιατί τα χρήματα δεν φέρνουν την πραγματική ευτυχία.

Ένα νέο βίντεο δημοσίευσε στο TikTok η Ιωάννα Τούνη, επιλέγοντας αυτή τη φορά να αφήσει στην άκρη τις εικόνες πολυτέλειας και τις στιγμές από τις διακοπές της. Αντίθετα, μίλησε για τα παιδικά της χρόνια, τις αναμνήσεις από τα καλοκαίρια που περνούσε κάνοντας κάμπινγκ στη Χαλκιδική και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται σήμερα την πραγματική ευτυχία.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας υποστήριξε πως, παρά το γεγονός ότι πλέον έχει τη δυνατότητα να μένει σε πολυτελή ξενοδοχεία, δεν αισθάνεται πιο ευτυχισμένη από ό,τι όταν περνούσε τα καλοκαίρια της σε τροχόσπιτο μαζί με τη μητέρα, τη θεία και την ξαδέλφη της.

«Δεν είμαι περισσότερο χαρούμενη σήμερα απ' ό,τι τότε»

Μέσα από το βίντεο, η Ιωάννα Τούνη περιέγραψε τις καλοκαιρινές αναμνήσεις που τη σημάδεψαν, εξηγώντας πως μεγάλωσε κάνοντας κάμπινγκ στον Αρμενιστή και αργότερα στο Παλιούρι Χαλκιδικής.

«Και που λες, συμπεθέρα, αυτή τη στιγμή φτιάχνω το μικρό νεσεσεράκι που θα παίρνω στην παραλία μαζί μου στη Μύκονο, που θα μείνω σε πεντάστερο ξενοδοχείο. Αλλά αυτό το βίντεο δεν είναι για να σου πω αυτό. Αυτό το βίντεο είναι για να σου πω ότι έχω περάσει όλα τα παιδικά μου χρόνια, όλα τα παιδικά μου χρόνια κάνοντας κάμπινγκ... Και να σου πω κάτι; Δεν είμαι περισσότερο χαρούμενη σήμερα απ’ ό,τι τότε. Το εννοώ αυτό».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μητέρα της, η οποία εργαζόταν ως νοσηλεύτρια, εξηγώντας πως τα καλοκαίρια τα περνούσε με συγγενικά της πρόσωπα σε τροχόσπιτο, καθώς εκείνη δούλευε πολλές ώρες.

Παράλληλα, στάθηκε στις φιλίες και τις εμπειρίες που απέκτησε εκείνα τα χρόνια, τονίζοντας ότι αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ζωής της.

«Πραγματικά, οι πρώτοι μου έρωτες, οι πρώτες μου φιλίες, φιλίες που κρατάω μέχρι σήμερα... Πραγματικά, τα πιο ανέμελά μου χρόνια έχω να τα θυμάμαι μένοντας σε τροχοσκηνή και οι πιο όμορφες ιστορίες που έχω να σου διηγηθώ κοστίζουνε μηδέν ευρώ».

«Έχω το πορτοφόλι μου και μπορώ να μένω σε όμορφα ξενοδοχεία»

Η influencer υπογράμμισε ότι αισθάνεται ευγνωμοσύνη για όσα έχει καταφέρει επαγγελματικά, εξηγώντας πως πλέον έχει τη δυνατότητα να απολαμβάνει μια πιο άνετη ζωή.

«Νιώθω ευλογημένη φυσικά σήμερα που έχω τελειώσει το πανεπιστήμιο και παρ’ όλα αυτά ασχολήθηκα με τη μόδα, με τα ρούχα, με τη Bubblegum, με το influencing αργότερα και έχω καταφέρει να έχω το πορτοφόλι μου και να μπορώ να πάω να μείνω και σε πολύ όμορφα μέρη και σε πολύ όμορφα ξενοδοχεία».

Ωστόσο, όπως είπε, τα χρήματα από μόνα τους δεν αρκούν για να κάνουν κάποιον ευτυχισμένο, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα έχουν οι ανθρώπινες σχέσεις.

«Δεν έχεις να ζηλέψεις τίποτα από χλιδάτες διακοπές που μπορείς να βλέπεις από μένα ή από οποιονδήποτε άλλο που μπορεί να ακολουθείς... γιατί η πραγματική ευτυχία και η πραγματική ουσία βρίσκεται στους ανθρώπους και ξεκινάει από το μυαλό και την καρδιά σου. Υπέροχες οι ωραίες διακοπές, υπέροχο τα ωραία ξενοδοχεία, αλλά αν ήμουν μόνη μου και δεν είχα τους ανθρώπους που έχω τόσα χρόνια, που έχουμε πεινάσει μαζί και σήμερα, δόξα τω Θεώ, μπορούμε και τρώμε μαζί, θα ήταν όλα ένα τίποτα».

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