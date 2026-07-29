Ρία Ελληνίδου στη Μύκονο: Με κίτρινο μπικίνι στο Καλό Λιβάδι για βουτιές
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Με τον σύντροφό της Δημήτρη Αλεξάνδρου απολαμβάνουν τις διακοπές τους στο Νησί των Ανέμων.
Στη Μύκονο βρίσκονται Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου, που περνούν τις πρώτες τους καλοκαιρινές διακοπές μαζί.
Το ζευγάρι, που πλέον δεν κρύβει τη σχέση του, πραγματοποίησε αρκετές κοινές εμφανίσεις στο «νησί των ανέμων». Ανάμεσά τους ήταν και η επίσκεψή τους στο Καλό Λιβάδι, όπου απόλαυσαν τη θάλασσα και τον ήλιο παρέα με τη φίλη τους, Κατερίνα Τοπούζογλου.
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