Συγκινεί ο Σταύρος Φλώρος: Τα πρώτα βήματα μετά τον ακρωτηριασμό (vid)

Ο Σταύρος Φλώρος δημοσίευσε ένα νέο βίντεο από την πορεία της αποκατάστασής του, στο οποίο καταγράφονται τα πρώτα του βήματα χωρίς αναπηρικό αμαξίδιο

Ο Σταύρος Φλώρος συνεχίζει να δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του, λίγους μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο που είχε ως συνέπεια τον ακρωτηριασμό του. Ο πρώην παίκτης του Survivor ακολουθεί καθημερινά πρόγραμμα αποκατάστασης, έχοντας επιστρέψει πλέον στην Ελλάδα μετά τη νοσηλεία και τη θεραπεία του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε ένα νέο βίντεο, στο οποίο φαίνεται να κάνει τα πρώτα του βήματα χωρίς τη χρήση αναπηρικού αμαξιδίου. Με τη βοήθεια ενός πι και εμφανώς χαμογελαστός, συνεχίζει την προσπάθειά του, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη φράση: «Συνέχισε την πρόοδο».

Από το Μαϊάμι στην Ελλάδα για τη συνέχεια της αποκατάστασης

Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Survivor στον Άγιο Δομίνικο, όταν ο Σταύρος Φλώρος παρασύρθηκε από ταχύπλοο σκάφος ενώ ψάρευε. Οι σοβαροί τραυματισμοί που υπέστη οδήγησαν τους γιατρούς στην απόφαση να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό, ενώ ακολούθησαν πολλαπλά χειρουργεία και μακρά περίοδος αποκατάστασης σε εξειδικευμένο κέντρο στο Μαϊάμι.

Πριν από λίγες εβδομάδες επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Καβάλα, όπου συνεχίζει την αποθεραπεία του κοντά στην οικογένειά του. Από την πρώτη στιγμή δεν έκρυψε την ευγνωμοσύνη του που κατάφερε να βγει ζωντανός από την περιπέτεια, ενώ μέσα από τις αναρτήσεις του ενημερώνει συχνά τους διαδικτυακούς του φίλους για την πορεία της υγείας του.

Το νέο βίντεο αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθειά του να ανακτήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία, με τα μηνύματα συμπαράστασης και ενθάρρυνσης να κατακλύζουν για ακόμη μία φορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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