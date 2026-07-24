Δεν έχει κλιματισμό, αλλά μένει δροσερό ακόμα και στον καύσωνα: Το μυστικό αφρικανικού mall

Ένα εμπορικό κέντρο στη Ζιμπάμπουε παραμένει δροσερό χωρίς κλιματισμό, αξιοποιώντας έναν ευφυή σχεδιασμό εμπνευσμένο από τις φωλιές των τερμιτών.

Από τα μέσα Ιουνίου, η Ευρώπη βιώνει διαδοχικά κύματα καύσωνα που ανέδειξαν πόσο απροετοίμαστες είναι πολλές μεγάλες πόλεις απέναντι στα ολοένα θερμότερα καλοκαίρια, τα οποία εντείνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής. Θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου καταγράφηκαν σε μεγάλες περιοχές της Γαλλίας, της Γερμανίας και ακόμη και της Πολωνίας, με εικόνες ανθρώπων να αναζητούν ανεμιστήρες στα καταστήματα, να κοιμούνται σε εξωτερικούς χώρους ή να τοποθετούν σκίαστρα στα παράθυρα για να μειώσουν τη ζέστη.

Την ώρα που αναζητούνται νέοι τρόποι δροσισμού κατοικιών και δημόσιων χώρων, ένα κτίριο στη Ζιμπάμπουε αποτελεί εδώ και χρόνια παράδειγμα του πώς η ίδια η φύση μπορεί να δώσει τη λύση.

Το εμπορικό κέντρο που δεν χρειάζεται κλιματισμό

Το Eastgate Center, στην πρωτεύουσα Χαράρε της Ζιμπάμπουε, είναι ένα εμπορικό κέντρο που σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Mick Pearce και εγκαινιάστηκε το 1996. Με επιφάνεια άνω των 26.000 τετραγωνικών μέτρων, θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα βιομιμητικής αρχιτεκτονικής, καθώς διατηρεί χαμηλή θερμοκρασία χωρίς τη χρήση συμβατικών και ενεργοβόρων συστημάτων κλιματισμού. Η εξωτερική όψη του συγκροτήματος διαφέρει αισθητά από εκείνη των συνηθισμένων εμπορικών κέντρων, τα οποία βασίζονται σε μεγάλες επιφάνειες από γυαλί και σκυρόδεμα και απαιτούν ισχυρά συστήματα ψύξης.

Αντίθετα, το Eastgate Center αξιοποιεί τρία συστήματα παθητικού δροσισμού, εμπνευσμένα από τις φωλιές των τερμιτών. Οι φωλιές αυτές, που μπορούν να φτάσουν έως και τα οκτώ μέτρα ύψος, λειτουργούν σαν φυσικές καμινάδες, απομακρύνοντας τον ζεστό αέρα από το εσωτερικό τους. Την ίδια αρχή εφάρμοσε και ο αρχιτέκτονας στο κτίριο. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ο θερμός αέρας ανεβαίνει προς τα πάνω λόγω της μικρότερης πυκνότητάς του και απομακρύνεται μέσω των 48 καμινάδων που βρίσκονται στην οροφή.

Υλικά που «αποθηκεύουν» τη δροσιά

Η κατασκευή βασίζεται σε υλικά υψηλής πυκνότητας, όπως σκυρόδεμα και τούβλα, τα οποία απορροφούν τη θερμότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας και συμβάλλουν στη σταθεροποίηση της εσωτερικής θερμοκρασίας.

Παράλληλα, το κτίριο διαθέτει σύστημα ανεμιστήρων χαμηλής κατανάλωσης, το οποίο λειτουργεί κυρίως τις νυχτερινές ώρες. Εκμεταλλεύεται τις εσωτερικές κοιλότητες του κτιρίου για να διοχετεύει τον πιο δροσερό αέρα, διατηρώντας ευχάριστες συνθήκες χωρίς την ανάγκη συμβατικού κλιματισμού.

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