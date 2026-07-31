Το σημάδι που έδειχνε πως ο γάμος της Νταϊάνα με τον Κάρολο ήταν εξαρχής καταδικασμένος
Όλοι γνωρίζουμε την κατάληξη που είχε ο γάμος της πριγκίπισσας Νταϊάνα με τον πρίγκιπα Κάρολο και την διάσημη ατάκα «there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded» - αυτό όμως που δεν γνωρίζαμε, είναι πως αυτός ο γάμος ξεκίνησε με δυσκολίες από την αρχή. Συγκεκριμένα από το ταξίδι του μέλιτος.
Μετά τον γάμο, τον οποίο παρακολούθησαν 750 εκατ. τηλεθεατές από όλο τον κόσμο, Νταϊάνα και Κάρολος επιβιβάστηκαν στο γιοτ για μια 12ημερη κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. Όπως αναφέρει το People, η απόσταση μεταξύ τους ήταν ήδη εμφανής, μετά και την επιστολή του Καρόλου που έγραφε πως «ο γάμος είναι ευχάριστος». Όχι και τα πιο κολακευτικά λόγια για έναν νεόνυμφο.
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