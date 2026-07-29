Ρέθυμνο: Συγκλονιστικό βίντεο από τη διάσωση πολιτών μέσα από τη θάλασσα, 29 άτομα απεγκλώβισε το Λιμενικό

Το Λιμενικό απεγκλώβισε 29 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου Ρεθύμνου, όπου εκδηλώθηκε φωτιά στην περιοχή Κρύα Βρύση

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο, όπου μαίνεται η μεγάλη φωτιάπου ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7), αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς πυροσβέστες.

Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης του Λιμενικού Σώματος καταγράφει καρέ καρέ τις προσπάθειες απεγκλωβισμού πολιτών που βρέθηκαν σε δύσκολη θέση εξαιτίας της πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση.

Επιχείρηση διάσωσης από τη θάλασσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου Ρεθύμνου, με στόχο την παροχή βοήθειας και την απομάκρυνση ατόμων που κινδύνευαν.

Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί συνολικά 29 άτομα από πλωτά σκάφη του Λιμενικού (ΠΛΣ), ναυαγοσωστικό σκάφος, αλλά και με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών. Αρχικά απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 17 άνθρωποι, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ο απεγκλωβισμός ακόμη 12 ατόμων. Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν δύο Πλωτά Σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ένα Ναυαγοσωστικό Σκάφος, καθώς και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία παραμένουν σε κατάσταση ετοιμότητας για τυχόν νέες ανάγκες. Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία από την επιχείρηση.

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