Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε ταβέρνα στη Λήμνο και δέχθηκε αποδοκιμασίες: «Τι ήρθατε να κάνετε στο νησί μας;»(vid)

Κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στη Λήμνο, σε ταβέρνα του νησιού κάποιοι πολίτες τον υποδέχθηκαν θερμά, ενώ άλλοι εξέφρασαν έντονα παράπονα προς τον υπουργό.

Έντονο διάλογο με πολίτες είχε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στη Λήμνο, όπου βρέθηκε για τα εγκαίνια των νέων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου του νησιού.

Κατά την παρουσία του σε ταβέρνα της Λήμνου, ο υπουργός χαιρέτησε και συνομίλησε με πολίτες που βρίσκονταν στον χώρο. Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους τον υποδέχθηκαν εγκάρδια, ενώ άλλοι εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους και του απηύθυναν παράπονα για την κατάσταση που, όπως ανέφεραν, αντιμετωπίζουν καθημερινά. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, ακούγονται πολίτες να του λένε: «Φύγε από εδώ, τι δουλειά έχετε; Τα χέρια μας είναι γεμάτα ιδρώτα και πόνο». Ο υπουργός απάντησε στους πολίτες λέγοντας: «Όλοι οι πολίτες είναι βρώμικοι εκτός από εσάς;», ενώ συνέχισε να χαιρετά όσους βρίσκονταν στην ταβέρνα και να συνομιλεί μαζί τους.

Το βίντεο πριν την αναχώρηση και η συνομιλία με τους συγκεντρωμένους

Ο υπουργός, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, αναφέρθηκε στην κινητοποίηση που είχε ανακοινωθεί ενόψει της επίσκεψής του, υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή ήταν τελικά περιορισμένη. «Εδώ και μέρες έκαναν παλλημνιακή κινητοποίηση κατά της σημερινής μου επίσκεψης για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του Νοσοκομείου. Ανακοινώσεις της ΑΔΕΔΥ, ως και τον εμπορικό σύλλογο έβαλαν να ανακοινώσει ότι θα κλείσουν τα καταστήματά τους για να έρθουν στην κινητοποίηση. Φθάνω, δεν υπάρχει ψυχή, τελικά πίσω είχαν μαζευτεί καμία 15αριά άντε 20 άτομα», ανέφερε. Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε επίσης την απορία του για τη συνέχιση τέτοιων κινητοποιήσεων, λέγοντας: «Αφού πλέον αυτού του τύπου οι διαμαρτυρίες στο ΕΣΥ δεν τραβάνε, τι τις ανακοινώνουν;».

Σε βίντεο που ανάρτησε πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για τη Λήμνο, ο υπουργός σχολίασε την κινητοποίηση που είχε προαναγγελθεί. «Έχουν ανακοινώσει παλλημνιακή κινητοποίηση διάφοροι εκεί πέρα Αριστεροί. Μου είχανε λείψει, επιτέλους λίγη δράση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αργότερα, σε πλάνα έξω από το Νοσοκομείο Λήμνου, ο υπουργός εμφανίζεται να πλησιάζει τους πολίτες που είχαν δώσει το «παρών» στη διαμαρτυρία και να συνομιλεί μαζί τους.

Εδώ και μέρες έκαναν στην Λήμνο παλλημνιακή κινητοποίηση κατά της σημερινής μου επίσκεψης για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του Νοσοκομείου. Ανακοινώσεις της ΑΔΕΔΥ, ως και τον εμπορικό σύλλογο έβαλαν να ανακοινώσει ότι θα κλείσουν τα καταστήματα τους για να έρθουν στην… pic.twitter.com/6Noyb2nhsY — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 29, 2026

«Ας υποθέσουμε ότι είναι όλα χάλια όπως τα λέτε. Κάνετε έκκληση για παλλημνιακή κινητοποίηση εδώ και μέρες. Διαβάζω τα σάιτ, αφίσες η ΑΔΕΔΥ και έρχομαι εδώ και είστε 25 άνθρωποι. Πού είναι το άλλο νησί; Τόσο χάλια το νοσοκομείο και είστε 25 άνθρωποι;», είπε ο υπουργός. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μέσα από τα νέα ΤΕΠ του Νοσοκομείου, υποστήριξε ότι οι νέες εγκαταστάσεις είναι πλήρως εξοπλισμένες και λειτουργικές, ενώ έκανε λόγο για ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού. «Παρά τις φοβερές εξαγγελίες, τελικά δεν υπήρχε ψυχή. Το Νοσοκομείο της Λήμνου έχει πλέον καινούριο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, εντελώς λειτουργικά, πλήρως εξοπλισμένα και με το αναγκαίο προσωπικό για να σώζουμε ζωές», ανέφερε. Παράλληλα σημείωσε ότι υπήρξε «σχετική επιτυχία στις προσλήψεις ιατρών» και τόνισε πως στόχος είναι η συνέχιση της προσπάθειας για ένα καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ