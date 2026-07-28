Ο Μητσιάς απήγγειλε τον «Γιάννη τον φονιά» μετά την απαγόρευση του γιου του Χατζιδάκι: «Αίσχος» φώναζαν θεατές

Ο Μανώλης Μητσιάς απήγγειλε τον “Γιάννη τον φονιά” στη συναυλία για τον Νίκο Γκάτσο, καθώς δεν δόθηκε άδεια για τη μουσική εκτέλεση του έργου. Ο ίδιος είχε ερμηνεύσει πρώτος το τραγούδι, που γράφτηκε από τον Νίκο Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι, στα μέσα της δεκαετίας του ’70.

Ο Μανώλης Μητσιάς απήγγειλε το εμβληματικό τραγούδι «Ο Γιάννης ο φονιάς» κατά τη διάρκεια της συναυλίας «Τα καλοτάξιδα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου», που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου στο αρχαίο θέατρο Δίου.

Το τραγούδι δεν παρουσιάστηκε μουσικά, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν δόθηκε η απαραίτητη άδεια για την εκτέλεση έργων του Μάνου Χατζιδάκι σε στίχους Νίκου Γκάτσου.

Η ενημέρωση του κοινού και η αντίδραση των θεατών

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια της συναυλίας, Αγαθή Δημητρούκα, ενημέρωσε το κοινό ότι η πλευρά του Γιώργου Χατζιδάκι δεν επέτρεψε τη δημόσια εκτέλεση των έργων του συνθέτη. Όπως ανέφερε, η αιτιολογία ήταν πως το 2026 έχει ανακηρυχθεί από το υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζιδάκι και οι συναυλίες και εκδηλώσεις με έργα του συνθέτη έχουν ήδη προγραμματιστεί και εγκριθεί από την ομάδα του Γιώργου Χατζιδάκι.

Η Αγαθή Δημητρούκα εμφανίστηκε συγκινημένη στη σκηνή, φορώντας μια γραβάτα που είχε χαρίσει ο Μάνος Χατζιδάκις στον Νίκο Γκάτσο. Στη συνέχεια κάλεσε τον Μανώλη Μητσιά να απαγγείλει τους στίχους του «Γιάννη του φονιά», καθώς δεν ήταν δυνατή η μουσική ερμηνεία του τραγουδιού. Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από μέρος του κοινού, με θεατές να φωνάζουν «αίσχος» και «ντροπή» κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

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