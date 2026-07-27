Σαλμονέλα: Από το ίδιο μαγαζί είχαν φάει τα 9 άτομα που νόσησαν στην Αττική - Σε ποια περιοχή βρίσκεται

Ανησυχητική γίνεται και η κατάσταση με τη σαλμονέλα και στην Αττική, καθώς γνωστοποιείται πως τα 9 άτομα που νόσησαν είχαν φάει από το ίδιο μαγαζί.

Ανησυχητική γίνεται και η κατάσταση με τη σαλμονέλα και στην Αττική, καθώς γνωστοποιείται πως τα 9 άτομα που χρειάστηκε να νοσηλευτούν στο Γενικό Νίκαιας, νόσησαν αφού κατανάλωσαν φαγητό από το ίδιο κατάστημα εστίασης.

Τα άτομα αυτά, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, εμφάνισαν την Κυριακή, 26/7, έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Νίκαιας. Εκεί διαπιστώθηκε, μετά από εξετάσεις, ότι πρόκειται για εμφάνιση του βακτηρίου της σαλμονέλας.

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