Ο πλαστογράφος που ξεγέλασε τους πάντες: Πούλησε «ιστορικά» έγγραφα των Μορμόνων και κατέληξε να φτιάχνει βόμβες

Πώς ένας έμπορος σπάνιων εγγράφων εξαπάτησε την Εκκλησία των Μορμόνων με πλαστές προφητείες και όταν αποκαλύφθηκε, μετέτρεψε την απάτη σε φονικό θρίλερ.

Στις περισσότερες θρησκείες, τα ιερά κείμενα είναι πανάρχαια. Ωστόσο, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών (Μορμόνοι) ιδρύθηκε μόλις το 1830 από τον Τζόζεφ Σμιθ στο Παλμάιρα της Νέας Υόρκης, καθιστώντας την ιστορία της πολύ πρόσφατη.

Επειδή υπάρχουν σύγχρονες ιστορικές καταγραφές για τον Σμιθ, ορισμένες εκ των οποίων τον χαρακτήριζαν «κομπογιαννίτη», η εμφάνιση αμφιλεγόμενων εγγράφων φαντάζει πάντα πιστευτή.

Μαρκ Χόφμαν: Ο αριστοτέχνης της απάτης

Το 1984, ο Μαρκ Χόφμαν, ένας ήδη καταξιωμένος συλλέκτης, παρουσίασε την «Επιστολή της Σαλαμάνδρας». Ο Χόφμαν είχε γίνει διάσημος το 1980 όταν «ανακάλυψε» το «Μεταγραφότυπο Άνθον», ένα έγγραφο με «μεταρρυθμισμένα αιγυπτιακά» που υποτίθεται ότι είχε γράψει ο ίδιος ο Σμιθ. Η Εκκλησία το αγόρασε για 20.000 δολάρια, εκτοξεύοντας την καριέρα του. Στην πραγματικότητα, ο Χόφμαν ήταν ένας ιδιοφυής πλαστογράφος που κατάφερε να εξαπατήσει ακόμα και τους ειδικούς του FBI. Η νέα του «ανακάλυψη» (δήθεν από τον Martin Harris, χρηματοδότη του Σμιθ) υποστήριζε ότι τον Σμιθ δεν τον οδήγησε στις χρυσές πλάκες ο άγγελος Μορόνι, αλλά μια «λευκή σαλαμάνδρα», παρουσιάζοντάς τον ως κυνηγό θησαυρών και μυστικιστή.

Ο Χόφμαν, αν και μεγάλωσε ως Μορμόνος, μισούσε την Εκκλησία. Ήθελε να αποδείξει ότι αν μπορούσε να εξαπατήσει την ηγεσία της, που υποτίθεται ότι λάμβανε θεϊκές αποκαλύψεις και έτσι θα κατέρριπτε ολόκληρη τη θρησκεία. Παρά το σοκαριστικό περιεχόμενο, οι ειδικοί βεβαίωσαν τη γνησιότητα του εγγράφου και η Εκκλησία άρχισε να το αποδέχεται. Παράδοξως, μόνο ορισμένοι πρώην Μορμόνοι (όπως οι Jerald και Sandra Tanner) αμφισβήτησαν ανοιχτά τη γνησιότητά του.

Από την πλαστογραφία στους φόνους

Πιεζόμενος από υπέρογκα χρέη και επικίνδυνες απάτες (όπως η πλαστογράφηση του ιστορικού εγγράφου Oath of a Freeman), ο Χόφμαν άρχισε να στριμώχνεται. Όταν ο επιχειρηματίας Steven Christensen άρχισε να υποψιάζεται την απάτη γύρω από μια νέα συμφωνία, ο Χόφμαν κατέφυγε στα άκρα.

Κατασκεύασε αυτοσχέδιες βόμβες σωλήνα:

1η βόμβα : Σκότωσε τον Steven Christensen.

: Σκότωσε τον Steven Christensen. 2η βόμβα : Σκότωσε την Kathy Sheets, σύζυγο συνεργάτη του Christensen για να παραπλανήσει τις αρχές.

: Σκότωσε την Kathy Sheets, σύζυγο συνεργάτη του Christensen για να παραπλανήσει τις αρχές. 3η βόμβα: Εξερράγη στο δικό του αυτοκίνητο, πιθανότατα από λάθος χειρισμό πριν φτάσει στον επόμενο στόχο του.

Η έκρηξη στο αυτοκίνητό του έστρεψε τις υποψίες πάνω του. Στο σπίτι του βρέθηκε ολόκληρος ο εξοπλισμός πλαστογραφίας. Τον Ιανουάριο του 1986 συνελήφθη και, για να αποφύγει τη θανατική ποινή, ομολόγησε τις μεθόδους του, παίρνοντας ισόβια. Ωστόσο, ο Χόφμαν δεν αποκάλυψε ποτέ πόσα ακριβώς πλαστά έγγραφα διοχέτευσε στην αγορά. Εκατοντάδες από αυτά βρίσκονται ακόμα σε συλλογές, αφήνοντας ανεξίτηλο το ερώτημα πόση από τη σύγχρονη ιστορία που διαβάζουμε είναι κατασκεύασμα ενός δολοφόνου πλαστογράφου.

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