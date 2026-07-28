Βοτανικός: Πέθανε ο 27χρονος εργάτης που είχε πέσει από ύψος 20 μέτρων στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού

Έπειτα από εβδομάδες νοσηλείας στη ΜΕΘ, ο νεαρός Αιγύπτιος εργάτης υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 27χρονος Αιγύπτιος εργάτης, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στις 11 Ιουνίου κατά τη διάρκεια εργασιών στο εργοτάξιο του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, στον Βοτανικό. Έπειτα από σχεδόν ενάμιση μήνα νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ο νεαρός υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και τους συναδέλφους του.

Ο 27χρονος Ahmed Aly νοσηλευόταν από την πρώτη στιγμή σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά την πτώση του από μεγάλο ύψος. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε την Κυριακή 26 Ιουλίου.

Η πτώση από τα 20 μέτρα

Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της 11ης Ιουνίου, όταν ο νεαρός οικοδόμος, που εργαζόταν στις κατασκευές της νέας ποδοσφαιρικής έδρας του Παναθηναϊκού, έπεσε από ύψος περίπου 20 μέτρων, κατά τη διάρκεια εργασιών σε τμήμα της κερκίδας.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στο εργοτάξιο και ο εργαζόμενος διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διασωληνώθηκε και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, δίνοντας από εκείνη τη στιγμή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Οι καταγγελίες για τα μέτρα ασφαλείας

Από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα, το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας είχε κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας του εργοταξίου.

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου, Παναγιώτης Γακιάς, είχε καταγγείλει ότι στο έργο υπήρχαν σκαλωσιές χωρίς επαρκείς προστατευτικές κουπαστές, ελλείψεις σε συστήματα αποτροπής πτώσεων και ανεπαρκείς υποδομές για τους εργαζόμενους, ενώ είχε επισημάνει πως τα εξαντλητικά ωράρια εργασίας αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Παράλληλα, το Συνδικάτο είχε ζητήσει την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών και τη διενέργεια αυτοψίας στο εργοτάξιο, υποστηρίζοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως κόστος.

Είχε έρθει στην Ελλάδα μόλις 41 ημέρες πριν

Η ιστορία του Ahmed Aly γίνεται ακόμη πιο τραγική από το γεγονός ότι είχε φτάσει στην Ελλάδα μόλις 41 ημέρες πριν από το δυστύχημα.

Ο 27χρονος, με καταγωγή από το Ασιούτ της Αιγύπτου, βρισκόταν νόμιμα στη χώρα μέσω του διακρατικού προγράμματος συνεργασίας Ελλάδας και Αιγύπτου για την απασχόληση εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο και εργαζόταν με νόμιμη σύμβαση στο έργο του Βοτανικού.

Σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντός του, είχε εκφράσει τον ενθουσιασμό του για τη νέα αρχή που έκανε στην Ελλάδα και για την ευκαιρία να εργαστεί σε ένα τόσο μεγάλο έργο. Η νέα του ζωή, όμως, διακόπηκε με τον πιο τραγικό τρόπο, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την άφιξή του στη χώρα.

Ο θάνατός του επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια στα μεγάλα εργοτάξια, σε μια χρονιά κατά την οποία έχουν καταγραφεί δεκάδες σοβαρά εργατικά ατυχήματα σε ολόκληρη τη χώρα.

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