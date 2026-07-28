Καταδίωξη στην Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη 23χρονος τράπερ και γιος γνωστού ηθοποιού

Αγνόησε το σήμα των αστυνομικών, εγκατέλειψε τη μηχανή και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, όμως τελικά συνελήφθη λίγα στενά πιο πέρα.

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας ένας 23χρονος τράπερ, ο οποίος είναι γιος γνωστού ηθοποιού, έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη στους δρόμους της Νέας Σμύρνης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε ένα κατσαβίδι.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 στην οδό Αιγαίου, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έκαναν σήμα στον νεαρό, που κινούνταν με μοτοσικλέτα, να σταματήσει για έλεγχο. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εκείνος αγνόησε τις υποδείξεις των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει.

Εγκατέλειψε τη μηχανή και συνέχισε πεζός

Αμέσως ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ και ξεκίνησε καταδίωξη. Λίγα λεπτά αργότερα, στη συμβολή των οδών Αιγαίου και Δαρδανελίων, ο 23χρονος εγκατέλειψε τη μοτοσικλέτα του και προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας στα γύρω στενά.

Οι αστυνομικοί συνέχισαν την καταδίωξη πεζή και, με τη συνδρομή επιπλέον δυνάμεων, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν στη συμβολή των οδών Αιγαίου και Αμισού, όπου και συνελήφθη.

Κατά τη σωματική έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του ένα κατσαβίδι, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και για απείθεια, λόγω της άρνησής του να συμμορφωθεί στο σήμα ελέγχου.

Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για τα περαιτέρω.