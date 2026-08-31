«Φραπού, Μαράκι και μπύρα απ' το κουτάκι»: Το λεξικό των Χατζηφραγκέτα και η γεωγραφία της καψούρας

Το σύμπαν των Χατζηφραγκέτα είναι γεμάτο αντιθέσεις, πρόσωπα, μέρη και λέξεις που δεν περιμένεις ποτέ να συναντήσεις σε στίχους.

Το σύμπαν των Χατζηφραγκέτα είναι γεμάτο αντιθέσεις, πρόσωπα, μέρη και λέξεις που δεν περιμένεις ποτέ να συναντήσεις σε στίχους. Έκαναν τραγούδια την απλότητα, τον χαβαλέ, την καψούρα, την καφρίλα και ήρωες των τραγουδιών τους τον άφραγκο λακαμά και το Μαράκι σε ένα σύμπαν τόσο παράλογο, όσο καμιά φορά η καθημερινότητα που ζούμε.

19 χρόνια μετά το ξεκίνημα του συγκροτήματος το κοινό εξακολουθεί να γκρουβάρει με τα ακόρντα τους κι εκείνοι δίνουν ραντεβού με όλα τα «τρελά μωράκια του ουρανού» την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη.

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