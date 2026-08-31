«Η Τζαμάικα των Βαλκανίων» είναι το live που σου αξίζει!

Οι ράπερ Το Σφάλα, Raibo, την Τετάρτη, στο Θέατρο Ρεματιάς, στο Χαλάνδρι, παρουσιάζουν τον δίσκο τους «Η Τζαμάικα των Βαλκανίων».

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν τελειώνει ποτέ! Θα μπορούσε να είναι σλόγκαν του ΕΟΤ, κάπου στα 90’s. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Οι εποχές περνάνε, επιστρέφουν και μας δροσίζουν, με παιδεύουν, μας διασκεδάζουν, μας μεγαλώνουν. Τώρα, αν έχεις να πας και σε ένα δροσερό live ακόμα καλύτερα. Θα μου πείτε, η θερινή περίοδος σε αυτή την πλευρά των Βαλκανίων είναι γεμάτη ζωντανές εκδηλώσεις: θεατρικές παραστάσεις, «αρπαχτές» καλλιτεχνώνε (sic) στην πάντα εγκαταλειμμένη περιφέρεια, ξανά θεατρικά που πάνε από στάδιο σε μεγάλες αυλές και σε κάποιο προαύλιο δημοτικού σχολείου. Φυσικά υπάρχουν και τα πανηγύρια, που κάπου μεταξύ φάλτσου λαϊκού, ξέπνοου κλαρίνου, πλαστικού τραπεζιού, απορημένου πλατάνου, που μαζεύουν κόσμο και οι παρέες κάνουν κύκλους και ζούνε τη φάση.

Το ελληνικό καλοκαίρι έχει πολλά, έχει λίγα, έχει τουρίστες και λίγους Έλληνες που διασκεδάζουν με πολλούς τρόπους. Ένας καθαρόαιμος τρόπος είναι αυτός του ραπ live. Αυτό σημαίνει μικρόφωνα, DJ, ανέμελο και battle ύφος μαζί, κοινωνικό σχολιασμό/σάτιρα και flow που δεν σταματάνε. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, οι ράπερ Το Σφάλα, Raibo, στις 20:30, σας περιμένουν στο Θέατρο Ρεματιάς, στο Χαλάνδρι. Εκεί θα παρουσιάσουν, ξανά, τον δίσκο τους «Η Τζαμάικα των Βαλκανίων». Και επειδή οι τύποι το έχουν άσχημα τη ραπ, κλείστε εισιτήριο για να μη χάσετε την εμπειρία.

Άλμπουμ από τα κάτω γι’ αυτούς που θα ορθώσουν ανάστημα

Το άλμπουμ των Το Σφάλμα-Raibo είναι φτιαγμένο για να νιώθεις όμορφα, να γουστάρεις τη στιγμή που βιώνεις τον ελεύθερο (τον ποιον) χρόνο σου και ταυτόχρονα να προβληματίζεσαι. Και επειδή είναι ακόμη καλοκαίρι, μπορεί να είσαι στην παραλία με την ομπρέλα σου, μπορεί να είσαι σε μια σκηνή κάνοντας ελεύθερο κάμπινγκ, μπορεί να λιώνεις δουλεύοντας σεζόν στο νησί, μπορεί να είσαι στο μπαλκόνι σου και να βλέπεις τα περιστέρια να κάνουν την ανάγκη τους πάνω στα καρφιά που έβαλες για να τα αποτρέψεις, μπορεί να είσαι παντού και πουθενά. Το LP αυτό είναι φτιαγμένο από τον κόσμο των από κάτω και προορίζεται γι’ αυτούς που θα ορθώσουν ανάστημα.

Η κοινωνική, πολιτική και σατιρική θέση των δύο ράπερ περνά μέσα από τους καλά δουλεμένους στίχους, λόγια που εκφράζουν την πραγματικότητα και ιδιαίτερη αυτήν που ζούμε εδώ, στα Βαλκάνια, εδώ που νομίζουμε ότι έχουμε το ελεύθερο αεράκι της Καραϊβικής, εδώ που εμείς ζούμε την τραγωδία μας και άλλοι ζουν τον μύθο τους στην Ελλάδα. Γι’ αυτό σας λέω, το live της Τετάρτης είναι εμπειρία που αξίζει να ζήσετε, αξίζει να δείτε αυτό που ζείτε και αυτό που θέλει να ζήσετε. Τα δυο αλάνια ξέρουν τι σημαίνει δουλειά, αγώνας και αγνή, λαϊκή, διασκέδαση.

Τι θα δείτε-ακούσετε την Τετάρτη

Και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, το δελτίο Τύπου θα σας δώσει την εικόνα που θα αντικρίσετε-ακούσετε την Τετάρτη. Αντιγράφουμε: Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, Το Σφάλμα και ο Raibo ανεβαίνουν στη σκηνή του Ευριπίδειου Θεάτρου Ρεματιάς στο Χαλάνδρι, φέρνοντας μαζί τους τους ήχους, την ενέργεια και το συναίσθημα από την «Τζαμάικα των Βαλκανίων».

Μετά από γεμάτα συναυλιακά χιλιόμετρα σε ολόκληρη την Ελλάδα, η «Τζαμάικα των Βαλκανίων» επιστρέφει στην πρωτεύουσα για ένα μεγάλο live κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Ένας δίσκος που γράφτηκε στην καρδιά του καλοκαιριού μπροστά στη θάλασσα, δεν θα μπορούσε να μείνει περιορισμένος στα ταβάνια των χειμερινών

μαγαζιών· ζητάει τον ανοιχτό αέρα, τη ζεστασιά και την επικοινωνία των καλοκαιρινών συναυλιών.

Με την πολύτιμη παρουσία εξαιρετικών μουσικών επί σκηνής αλλά και τη συμμετοχή αδερφικών φίλων, το τέλος των φετινών διακοπών θα είναι πιο γλυκό από ποτέ. Μαζί τους θα βρεθούν ως εκλεκτοί καλεσμένοι (guests) οι Κοινοί Θνητοί, ο Frank the Zapper και ο Retro RC, δίνοντας το δικό τους ξεχωριστό στίγμα σε μια γιορτή που γεφυρώνει ήχους, βιώματα και ρυθμούς.

INFO

Το Σφάλμα x Raibo - Η Τζαμάικα των Βαλκανίων

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου (20:30)

Στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς, Θέατρο Ρεματιάς, Χαλάνδρι.

Εισιτήρια ΕΔΩ

Συντελεστές

Τρομπέτα, Flugelhorn, FX: Πέτρος Κασιμάτης

Κρουστά: Νώντας Κυργιάκης

Κιθάρα: Φώτης Τσώλης

Guests: Κοινοί Θνητοί, Frank the Zapper, Retro RC

Αφίσα: Frank the Zapper

Εικαστικό: Guerilla Motion Studio

Διοργάνωση: Musayeta Entertainment