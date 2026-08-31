«Λάθη»: Σε μια πορεία με λίγα, ανεκτίμητα, σωστά (vid)

Το Gazzetta άκουσε το νέο single, «Λάθη» (μουσική-στίχοι Nerom), του Γιάννη Μάλαμα. Ένα τραγούδι-εξομολόγηση γεμάτο ευαισθησία και αλήθεια.

Η διαχρονική λαϊκή σοφία λέει αν δεν πέσεις πώς θα μάθεις να κάνεις ποδήλατο. Το θέμα, λοιπόν, σε αυτή τη ζωή είναι να επιδιώκεις την έκθεση, την πρόκληση και τη σύγκριση. Η αναζήτηση της σκηνής, μεγάλης, μικρής, που θα ξεδιπλώσεις τις δεξιότητες, τις ικανότητες, το ταλέντο και τα λάθη σου είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πορείας σου. Όταν βρεις το θάρρος και βγεις εκεί έξω, κάνε το με φόρα και τόλμη. Κάνε το με βλέμμα σταθερό και ψυχή που τρέμει, κάνε το με πάθος και συναίσθημα. Και όταν βγει η φωνή, όταν το σώμα μείνει γυμνό και μόνο πέντε γραμμές κι ένα σύννεφο κρυφό μείνουν εδώ, τότε ετοιμάσου για τον αγώνα μες τον αγώνα της ζωής.

Κάπως έτσι πορευόμαστε, κάπως έτσι πασχίζουμε να δικαιώσουμε την ύπαρξή μας και κάπως έτσι δεχόμαστε την αναμέτρηση που δίνει ελάχιστα και σου παίρνει σχεδόν τα πάντα. Αυτό έχει να κάνει με την επιβεβαίωση της αξίας, της κληρονομιάς και της συνέχειάς μας. Ένα «μπράβο ρε φίλε», ένα «είσαι σε καλό δρόμο», ένα χαμόγελο αποδοχής και συνεχίζεις. Και ενδιάμεσα κρίσεις, επικρίσεις και απερίσκεπτες τοποθετήσεις. Ας είναι, αυτός είναι ο κόσμος που σε βλέπει, σε ακούει, σε δέχεται, σε αρνείται. Η ουσία της ζωής, λοιπόν, είναι μια άγνωστη πορεία που έχει λίγα σωστά και πολλά «Λάθη», όπως αυτά του Γιάννη Μάλαμα.

Ακούς τη φρεσκάδα…



Ο Γιάννης Μάλαμας ψάχνει τον δρόμο του, τη δύναμή του, τον τρόπο να κάνει τη φωνή του ξεχωριστή και να ξεφύγει από το πατρικό/καλλιτεχνικό προηγούμενο. Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Στο τραγούδι «Λάθη», σε μουσική και στίχους Nerom, ακούς τη φρεσκάδα και «βλέπεις» ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Ακούς κάτι μελωδικό και «βλέπεις» το τρυφερό άγγιγμα του ερμηνευτή. Ο έλεγχος της φωνής, ο χειρισμός της, θέλει χρόνια προβών και δοκιμασίας και ο Γιάννης Μάλαμας δείχνει ότι σέβεται το μέσο, το παρελθόν και την προσπάθειά του.

Το single «Λάθη» κινείται σε απλούς, νωχελικούς, λυρικούς, δρόμους. Μοιάζει «εύκολη» η προσέγγισή του, αλλά δεν είναι. Στην ουσία έχουμε ένα τραγούδι-εξομολόγηση που ταιριάζει στον Γιάννη Μάλαμα. Η ευαισθησία και η μέχρι στιγμής εμπειρία καθορίζουν την απόδοσή του τραγουδιστή. Το εκφραστικό πεδίο του κομματιού είναι ανάμεσα στη ροκ μπαλάντα και στην «γύμνια» της αφηγηματικής, έντεχνης απεύθυνσης. Όλα είναι καθαρά, ευδιάκριτα, ηχοτοπίο, ρυθμοί, και γι’ αυτό απαιτούνται ανάλογα φωνητικά «πατήματα». Ο Γιάννης Μάλαμας δείχνει να ακολουθεί σωστά το κομμάτι και σίγουρα μπορεί να αναδείξει το προσωπικό και συναισθηματικό του κομμάτι.

Η σύμπραξη με τον Nerom



Τα τραγούδια φυσικά είναι πρώτα απ’ όλα άηχες ιστορίες και τo «Λάθη» έχει τη δική του. Το δελτίο Τύπου μας δίνει αυτή την εικόνα που προσθέτει ιδιαίτερο βάρος στο κομμάτι. Αντιγράφουμε: Ο Γιάννης Μάλαμας παρουσιάζει ένα νέο τραγούδι με τίτλο Λάθη, μια δημιουργική σύμπραξη με τον Nerom που οδήγησε σε μια νέα καλλιτεχνική προσέγγιση.

Το τραγούδι αποτελεί καρπό της συνεργασίας του με τον Nerom, έναν καλλιτέχνη που έχει χαράξει τη δική του πορεία στη σύγχρονη ελληνική hip-hop σκηνή ως rapper, τραγουδοποιός και μουσικός παραγωγός. Η γνωριμία τους ξεκίνησε μέσω των

social media, όταν ο Nerom μοιράστηκε με τον Γιάννη Μάλαμα ένα demo του κομματιού «Λάθη», το οποίο είχε γράψει έχοντας κατά νου τον ίδιο τον τραγουδιστή.

Παρά το γεγονός ότι η αρχική μουσική μορφή του τραγουδιού ήταν περισσότερο pop, ο Γιάννης Μάλαμας ξεχώρισε αμέσως τους στίχους. Η επιθυμία για συνεργασία οδήγησε σε μια δημιουργική διαδικασία με το κομμάτι να προσαρμόζεται στο ύφος του Γιάννη και να παίρνει τη σημερινή τελική μορφή του. Ακούστε, λοιπόν, τα «Λάθη» του Γιάννη Μάλαμα, του Nerom και δώστε τον λίγο χώρο που αξίζει στο σωστό, σε αυτό που ενθαρρύνει νέους και αυθεντικούς.

INFO

Γιάννης Μάλαμας

Νέο single

Λάθη

Μουσική – στίχοι: Nerom

Συντελεστές

Ηχογράφηση, Παραγωγή & Μίξη: Nίκος Κόλλιας

Παραγωγή, Μίξη & Mastering: Τίτος Καρυωτάκης

Πλήκτρα: Ορέστης Μπενέκας

Ηλεκτρική Κιθάρα: Σπύρος Βρυώνης, Κλέωνας Αντωνίου

Τύμπανα: Σωτήρης Ντούβας

Μπάσο: Nίκος Παπαϊωάννου

Βιολί: Φώτης Σιώτας

Βίντεο κλιπ

Σκηνοθεσία Μοντάζ: Παναγιώτης Ανδριανός

Κάμερα: Aριστοτέλης Παπακωνσταντίνου

Κυκλοφορεί από τη Novel Vox

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