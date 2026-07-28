Πόσο κοστίζει τελικά να πας διακοπές φέτος; Μόνο ένας στους δύο Έλληνες θα μάθει

Το κύμα ακρίβειας σε καύσιμα, διόδια και ακτοπλοϊκά μετατρέπει τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές σε πολυτέλεια για 1 στους 2 Έλληνες.

Οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές εξελίσσονται σε προνόμιο για λίγους, με την οικονομική πίεση να αναγκάζει έναν στους δύο Έλληνες να μείνει σπίτι. Όσοι, πάλι, τολμήσουν να ετοιμάσουν βαλίτσες, καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα μπαράζ ανατιμήσεων σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια, διόδια και καύσιμα.

Mε την τιμή της βενζίνης να έχει σκαρφαλώσει πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο καταγράφοντας αύξηση 15,5% σε σχέση με πέρυσι, τα ταξίδια με αυτοκίνητο στην ηπειρωτική Ελλάδα απαιτούν πλέον βαθύ πορτοφόλι.

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