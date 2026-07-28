Αναζωπυρώθηκε η πυρκαγιά στην Πάρο: Συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον περιορισμό της

Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στην Πάρο, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές να επιχειρούν όλη τη νύχτα, ενώ η Πολιτική Προστασία εξέδωσε διαδοχικά μηνύματα του 112 για προληπτικές εκκενώσεις.

Δύσκολη εξακολουθεί να είναι η κατάσταση στην Πάρο, καθώς η πυρκαγιά αναζωπυρώθηκε, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για τον περιορισμό της.

Σύμφωνα με τo MEGA, το πύρινο μέτωπο επεκτάθηκε στις περιοχές Ανερατζιά και Καμάρι, όπου οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις νέες εστίες.

Ενισχυμένες δυνάμεις στο νησί

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 48 πυροσβέστες, τέσσερις αερομεταφερόμενες ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, επτά πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντές. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και στην τροφοδοσία των οχημάτων με νερό. Τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ρίψεις μέχρι λίγο πριν από τις 21:00, οπότε και αποχώρησαν λόγω της δύσης του ηλίου.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κατοικίες.Παράλληλα, στο νησί μεταβαίνουν συνεχώς ενισχύσεις από τη Νάξο και τη Σύρο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και η ξηρή χαμηλή βλάστηση δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Μηνύματα του 112 για προληπτικές απομακρύνσεις

Λόγω της εγγύτητας της φωτιάς σε κατοικημένες περιοχές, η Πολιτική Προστασία απέστειλε δύο μηνύματα μέσω του 112. Το πρώτο, στις 14:42, αφορούσε την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από τις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς την Αλυκή. Στις 15:28 ακολούθησε δεύτερο μήνυμα, με το οποίο ζητήθηκε η απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή Καμάρι, επίσης με κατεύθυνση προς την Αλυκή.

Για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διενεργείται έρευνα από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων, το οποίο εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.

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