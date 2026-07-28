Φτέρη: Η δεύτερη ωραιότερη παραλία στον κόσμο μπορεί να κινδυνεύει

Η παραλία Φτέρη είναι στη 2η θέση της παγκόσμιας λίστας με τις καλύτερες παραλίες του κόσμου και παρουσιάζει σημαντική αύξηση της θαλάσσιας επισκεψιμότητας.

Η παραλία Φτέρη της δυτικής Κεφαλονιάς φιγουράρει στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας λίστας με τις καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026, γεγονός που έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της θαλάσσιας επισκεψιμότητας, δημιουργώντας ερωτηματικά για την πίεση που ενδέχεται να ασκεί στο θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής.

Άρθρο του kefaloniapress.gr αναφέρεται στην ύπαρξη προστατευόμενων λιβαδιών Ποσειδωνίας στον βυθό και τονίζει την ανάγκη μέτρων διαχείρισης, όπως η εγκατάσταση οικολογικών αγκυροβολίων και η θέσπιση κανόνων για την αγκυροβολία των σκαφών.

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