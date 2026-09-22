«Γιατί είστε εδώ;»: Τελικά γιατί τα κανάλια που θα έκαναν εμπάργκο στον Τραμπ, τον κάλυψαν;
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To CNN, το CBS, το ABC, το NBC και το FOX τελικά κάλυψαν τον Τραμπ παρά το εμπάργκο. Η εξήγησή τους για την μετάδοση από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Mετά τη χθεσινή κίνηση υποστήριξης προς το CNN, από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα - CBS, ABC, NBC και Fox - όπου αποφάσισαν να μην καλύπτουν δημοσιογραφικά τον Ντόναλντ Τραμπ, όλοι «ρίξαμε μια ματιά» στα εν λόγω μέσα για να δούμε αν τελικά όντως ισχύει το «εμπάργκο».
Και τα πέντε δίκτυα, η αλήθεια είναι ότι προέβαλαν τόσο την άφιξη όσο, και την ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
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