Έρευνα της EUROSTAT δείχνει πόσο συχνά ταξίδευαν με τρένο οι Ευρωπαίοι το 2024: Καμία, μα καμία έκπληξη δεν προκαλεί η θέση της Ελλάδας

Πόσο συχνά ταξίδευαν με τρένο οι Ευρωπαίοι το 2024;

Το 2024 οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποίησαν συνολικά 8,7 δισεκατομμύρια σιδηροδρομικές μετακινήσεις, διανύοντας 444,5 δισεκατομμύρια επιβατοχιλιόμετρα.

Η εικόνα, ωστόσο, διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα και τα στοιχεία της Eurostat που δημοσίευσε τον Μάιο του 2026 παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όταν ο συνολικός αριθμός των επιβατικών μετακινήσεων συγκρίνεται με τον πληθυσμό κάθε χώρας, στο Λουξεμβούργο αντιστοιχούν 46,2 μετακινήσεις ανά κάτοικο το χρόνο, ενώ στην Ελλάδα μόλις 1,4.

Η λίστα με τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις ανά κάτοικο

Η κατάταξη των χωρών της ΕΕ για το 2024 είναι η εξής:

Λουξεμβούργο: 46,2 Αυστρία: 35,6 Δανία: 35,2 Γερμανία: 35,1 Ουγγαρία: 31,9 Σουηδία: 23,9 Ολλανδία: 20,9 Πορτογαλία: 20,5 Γαλλία: 19,2 Τσεχία: 17,5 Φινλανδία: 15 Ιταλία: 14,3 Ισπανία: 14,2 Σλοβακία: 13,3 Πολωνία: 10,9 Λετονία: 10,4 Ιρλανδία: 9,4 Σλοβενία: 7,4 Κροατία: 6,4 Εσθονία: 5,8 Ρουμανία: 3,7 Βουλγαρία: 3,3 Λιθουανία: 1,8 Ελλάδα: 1,4

Οι αριθμοί εκφράζουν την αναλογία των σιδηροδρομικών επιβατών σε σχέση με τον πληθυσμό κάθε χώρας. Σε απόλυτους αριθμούς, η Γερμανία κατέγραψε 109,1 δισεκατομμύρια επιβατοχιλιόμετρα το 2024, η Γαλλία 107,3 δισεκατομμύρια και η Ιταλία 55,9 δισεκατομμύρια. Συνολικά, οι σιδηροδρομικές μετακινήσεις στην ΕΕ έφτασαν τα 8,7 δισεκατομμύρια, με τα συνολικά επιβατοχιλιόμετρα να ανέρχονται σε 444,5 δισεκατομμύρια.

Η Ελλάδα στην τελευταία θέση

Στην Ελλάδα αντιστοιχούν 1,4 σιδηροδρομικές μετακινήσεις το χρόνο ανά κάτοικο, η χαμηλότερη αναλογία μεταξύ των χωρών της ΕΕ που περιλαμβάνονται στα στοιχεία της Eurostat. Αντίθετα, στο Λουξεμβούργο αντιστοιχούν 46,2 μετακινήσεις ανά κάτοικο, στην Αυστρία 35,6 και στη Δανία 35,2.

Η Eurostat διευκρινίζει ότι τα στοιχεία αφορούν τις κύριες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και δεν περιλαμβάνουν μετρό και τραμ. Βέβαια, η θέση της χώρας μας δεν αποτελεί έκπληξη. Αντιθέτως, φαντάζει τρομακτικό για πολλούς εξ ημών ακόμα και η σκέψη να ταξιδέψουμε 1,4 φορές τον χρόνο με τρένο στην Ελλάδα.

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