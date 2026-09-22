Έρευνα της EUROSTAT δείχνει πόσο συχνά ταξίδευαν με τρένο οι Ευρωπαίοι το 2024: Καμία, μα καμία έκπληξη δεν προκαλεί η θέση της Ελλάδας
Το 2024 οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποίησαν συνολικά 8,7 δισεκατομμύρια σιδηροδρομικές μετακινήσεις, διανύοντας 444,5 δισεκατομμύρια επιβατοχιλιόμετρα.
Η εικόνα, ωστόσο, διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα και τα στοιχεία της Eurostat που δημοσίευσε τον Μάιο του 2026 παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όταν ο συνολικός αριθμός των επιβατικών μετακινήσεων συγκρίνεται με τον πληθυσμό κάθε χώρας, στο Λουξεμβούργο αντιστοιχούν 46,2 μετακινήσεις ανά κάτοικο το χρόνο, ενώ στην Ελλάδα μόλις 1,4.
Η λίστα με τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις ανά κάτοικο
Η κατάταξη των χωρών της ΕΕ για το 2024 είναι η εξής:
- Λουξεμβούργο: 46,2
- Αυστρία: 35,6
- Δανία: 35,2
- Γερμανία: 35,1
- Ουγγαρία: 31,9
- Σουηδία: 23,9
- Ολλανδία: 20,9
- Πορτογαλία: 20,5
- Γαλλία: 19,2
- Τσεχία: 17,5
- Φινλανδία: 15
- Ιταλία: 14,3
- Ισπανία: 14,2
- Σλοβακία: 13,3
- Πολωνία: 10,9
- Λετονία: 10,4
- Ιρλανδία: 9,4
- Σλοβενία: 7,4
- Κροατία: 6,4
- Εσθονία: 5,8
- Ρουμανία: 3,7
- Βουλγαρία: 3,3
- Λιθουανία: 1,8
- Ελλάδα: 1,4
Οι αριθμοί εκφράζουν την αναλογία των σιδηροδρομικών επιβατών σε σχέση με τον πληθυσμό κάθε χώρας. Σε απόλυτους αριθμούς, η Γερμανία κατέγραψε 109,1 δισεκατομμύρια επιβατοχιλιόμετρα το 2024, η Γαλλία 107,3 δισεκατομμύρια και η Ιταλία 55,9 δισεκατομμύρια. Συνολικά, οι σιδηροδρομικές μετακινήσεις στην ΕΕ έφτασαν τα 8,7 δισεκατομμύρια, με τα συνολικά επιβατοχιλιόμετρα να ανέρχονται σε 444,5 δισεκατομμύρια.
Η Ελλάδα στην τελευταία θέση
Στην Ελλάδα αντιστοιχούν 1,4 σιδηροδρομικές μετακινήσεις το χρόνο ανά κάτοικο, η χαμηλότερη αναλογία μεταξύ των χωρών της ΕΕ που περιλαμβάνονται στα στοιχεία της Eurostat. Αντίθετα, στο Λουξεμβούργο αντιστοιχούν 46,2 μετακινήσεις ανά κάτοικο, στην Αυστρία 35,6 και στη Δανία 35,2.
Η Eurostat διευκρινίζει ότι τα στοιχεία αφορούν τις κύριες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και δεν περιλαμβάνουν μετρό και τραμ. Βέβαια, η θέση της χώρας μας δεν αποτελεί έκπληξη. Αντιθέτως, φαντάζει τρομακτικό για πολλούς εξ ημών ακόμα και η σκέψη να ταξιδέψουμε 1,4 φορές τον χρόνο με τρένο στην Ελλάδα.
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