Τραγωδία στα Εξαμίλια Κορίνθου: Νεκρός μετά από ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο

Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια της έκρηξης που οδήγησε στην τραγωδία στα Εξαμίλια.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7) στα Εξαμίλια Κορινθίας, όταν ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά που επεκτάθηκε γρήγορα στις εγκαταστάσεις.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν και ανέσυραν τη σορό ενός ατόμου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς του ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού, έπειτα από ισχυρή έκρηξη που έγινε αισθητή ακόμη και σε περιοχές της Κορίνθου και του Λουτρακίου.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές, καθώς και υδροφόρες του Δήμου Κορινθίων. Παράλληλα, στην περιοχή βρίσκονται ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών.

Συνεχείς εκρήξεις και πυκνοί καπνοί

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα στις εγκαταστάσεις, ενώ αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για διαδοχικές εκρήξεις που ακούγονται κατά διαστήματα από το εσωτερικό του εργοστασίου.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η αρχική έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από δεξαμενή προπανίου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες Αρχές.

Πυκνοί καπνοί υψώνονται πάνω από την περιοχή και είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη ώστε να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε γειτονικούς χώρους.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της έκρηξης και της πυρκαγιάς έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και καταστεί ασφαλής η πρόσβαση στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων.

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