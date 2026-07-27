Σαλαμίνα: Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ – Δύο συλλήψεις

Σοκ στη Σαλαμίνα, όπου 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ σε κατάστημα εστίασης.

Ένα ακόμη περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικο παιδί καταγράφηκε στη Σαλαμίνα, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες της Χριστίνας Κόντρα στο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΑΖΙ , το βράδυ της Κυριακής, περίπου στις 23:00, μια 15χρονη μεταφέρθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση από παραλιακό κατάστημα εστίασης, όπου βρισκόταν μαζί με την παρέα της.

Η ανήλικη φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει έντονη αδιαθεσία και να χρειαστεί άμεσα ιατρική φροντίδα Αρχικά, η 15χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, ωστόσο λόγω της κατάστασής της κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Αθήνας, το Γεώργιος Γεννηματάς. Η ανήλικη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και παραμένει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και παρακολούθηση από τους γιατρούς.

Δύο συλλήψεις μετά το περιστατικό

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία και αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σαλαμίνας προχώρησαν στη σύλληψη του 38χρονου υπεύθυνου του καταστήματος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με τη διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους, καθώς και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Παράλληλα, μετά από σχετική εισαγγελική εντολή, συνελήφθη και ο πατέρας της 15χρονης με την ίδια κατηγορία, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η ανήλικη κατανάλωσε

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