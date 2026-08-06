Υπόθεση Marfin: Στην Ελλάδα απόψε η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρησμό – Αύριο ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή

Στην Αθήνα φτάνει το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Marfin το 2010. Την Παρασκευή οδηγείται σε εισαγγελέα και ανακριτή.

Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει το βράδυ της Πέμπτης (6/8) η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό του υποκαταστήματος της Marfin τον Μάιο του 2010, τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζομένους και ένα αγέννητο παιδί.

Για την παραλαβή και τη μεταφορά της στο αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η 46χρονη ζούσε μόνιμα με την οικογένειά της τα τελευταία έξι έως επτά χρόνια στην περιοχή του Μπράιτον και συνελήφθη στον χώρο εργασίας της, σε αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσω της συνηγόρου της είχε ενημερώσει τις ελληνικές αρχές ότι σκόπευε να επιστρέψει αυτοβούλως στην Ελλάδα προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Ωστόσο, το διεθνές ένταλμα σύλληψης είχε ήδη ενεργοποιηθεί και οι βρετανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της.

Αύριο οδηγείται σε εισαγγελέα και ανακρίτρια

Η μεταφορά της στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί με επιβατική πτήση. Μετά την άφιξή της θα κρατηθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελία για την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης. Στη συνέχεια θα παραπεμφθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι οι άλλοι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση του εμπρησμού της Marfin βρίσκονται ήδη προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου.

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