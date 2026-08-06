Νέα αργία καθιερώνεται σε Δήμο της Αττικής: Πότε πέφτει και ποιοι θα είναι οι τυχεροί

Σε ισχύ τίθεται νέα ημέρα αργίας για τους κατοίκους ενός Δήμου της Αττικής, πράγμα που σημαίνει πως θα απολαμβάνουν μια επιπλέον ημέρα ξεούρασης κάθε χρόνο.

Νέα ημέρα αργίας για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους του Δήμου Κηφισιάς τίθεται σε ισχύ για τις 26 Οκτωβρίου. Η απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 14 Ιουλίου 2026 και βάζει «τέλος» σε μια θεσμική εκκρεμότητα που διαρκούσε επί δεκαετίες.

Η 26η Οκτωβρίου, ημέρα εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου, αποτελεί πλέον επίσημη τοπική αργία αποκλειστικά για τον Δήμο Κηφισιάς Νομού Αττικής. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι της περιοχής, καθώς και όσοι εργάζονται σε δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις εντός των ορίων του δήμου, έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μια επιπλέον ημέρα ξεούρασης κάθε χρόνο.

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