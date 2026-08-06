Πυρκαγιές: 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα – Ολοκληρώθηκαν 325 αυτοψίες της ΓΔΑΕΦΚ στις πληγείσες περιοχές

Σε 325 κτίρια ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες της ΓΔΑΕΦΚ μετά τις πυρκαγιές, με 118 να χαρακτηρίζονται επικίνδυνα και κατεδαφιστέα. Μεγαλύτερες ζημιές στη Δυτική Αττική.

Με εντατικούς ρυθμούς ολοκληρώνονται οι αυτοψίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Στόχος των ελέγχων ήταν η άμεση καταγραφή των ζημιών, η αξιολόγηση της επικινδυνότητας των κτιρίων και η ενεργοποίηση των διαδικασιών κρατικής αρωγής για τους πληγέντες.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 325 αυτοψίες κτιρίων, με τα αποτελέσματα να έχουν ως εξής:

88 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα (κατάλληλα για χρήση)

119 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα (χρήζουν επισκευών)

118 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα (επικίνδυνα – κατεδαφιστέα)

Η Δυτική Αττική με τις μεγαλύτερες καταστροφές

Ο μεγαλύτερος αριθμός ελέγχων πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, κυρίως στους Δήμους Μάνδρας – Ειδυλλίας και Μεγαρέων, όπου έγιναν συνολικά 206 αυτοψίες.

Από αυτές:

57 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινης κατηγορίας

65 κτίρια κίτρινης κατηγορίας

84 κτίρια κόκκινης κατηγορίας

Η περιοχή συγκεντρώνει και τον μεγαλύτερο αριθμό κτιρίων που κρίθηκαν ακατάλληλα λόγω των εκτεταμένων ζημιών από τη φωτιά.

Οι έλεγχοι στις υπόλοιπες πληγείσες περιοχές

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκαν 55 αυτοψίες, με:

24 πράσινα κτίρια

12 κίτρινα κτίρια

19 κόκκινα κτίρια

Στις υπόλοιπες περιοχές καταγράφηκαν:

Αχαΐα: 19 αυτοψίες

3 πράσινα

16 κίτρινα

κανένα κόκκινο κτίριο

Αργολίδα: 14 αυτοψίες

2 πράσινα

10 κίτρινα

2 κόκκινα

Βοιωτία: 14 αυτοψίες

1 πράσινο

6 κίτρινα

7 κόκκινα

Φωκίδα: 17 αυτοψίες

1 πράσινο

10 κίτρινα

6 κόκκινα

Κατσαφάδος: «Περνάμε στο στάδιο της κρατικής αρωγής»

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, ανέφερε ότι οι αυτοψίες της ΓΔΑΕΦΚ αποτέλεσαν το πρώτο κρίσιμο βήμα για την πλήρη αποτύπωση των ζημιών. Όπως σημείωσε, σε αρκετές περιοχές οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί και πλέον ξεκινά η διαδικασία συγκέντρωσης και υποβολής των φακέλων των πληγέντων από τους δήμους.

Παράλληλα, έχει τεθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την αποστολή των φακέλων στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να προχωρήσει άμεσα η καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων.Σύμφωνα με τον κ. Κατσαφάδο, στη Δυτική Αττική τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ, σε συνεργασία με τους φορείς της Κρατικής Αρωγής, ολοκλήρωσαν το σύνολο των αυτοψιών μέσα σε μόλις 48 ώρες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ