Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Τους τύφλωσε ο καπνός - Πώς εγκλωβίστηκαν στη φωτιά οι ήρωες πυροσβέστες
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Εκτιμήσεις γίνονται για τον τρόπο με τον οποίο έχασαν την ζωή τους οι δύο πυροσβέστες που βρίσκονταν στη φωτιά στο Ρέθυμνο και εγκλωβίστηκαν - «Τυφλώθηκαν από τον καπνό».
Στοιχεία αναφορικά με τον θάνατο των 2 πυροσβεστών που βρίσκονταν στην φωτιά στο Ρέθυμνο ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.
Σύμφωνα με το patris.gr, όπως επισημαίνεται από αρμόδιες πηγές, ομάδα πυροσβεστών είδε τους συναδέλφους τους νεκρούς έξω από το όχημα τους. Σημειώνεται πως οι πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο σημείο και άφησαν την τελευταία τους πνοή.
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@Photo credits: eurokinissi