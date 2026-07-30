Λύγισε πυροσβέστης για τους νεκρούς συναδέλφους του: «Δεν θα ξαναγυρίσουν σπίτι τους» (vid)

Σε τραγική κατάσταση εθελοντής πυροσβέστης, κλαίει για τον χαμό των συναδέλφων του και τα λόγια του αγγίζουν κάθε Έλληνα, σε κάθε γωνιά της Γης.

Βαρύ πένθος σκεπάζει την Κρήτη και ολόκληρη τη χώρα μετά τον αδόκητο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο νότιο Ρέθυμνο, παλεύοντας με τις φλόγες εν ώρα καθήκοντος.

Την ώρα που οι δυνάμεις κατάσβεσης συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τα πύρινα μέτωπα, η ανθρώπινη τραγωδία πίσω από τις καταστροφές αποτυπώνεται στα λόγια όσων βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή.

«Τα είδα με τα μάτια μου τα παιδιά»

Μιλώντας στην κάμερα, μέλος της Ομάδας Εθελοντών Εκτάκτων Αναγκών Αποκορώνου λύγισε, αδυνατώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του για την απώλεια του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη:

«Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες. Για πρώτη φορά δύο οικογένειες δεν θα γυρίσουν τα παιδιά τους σπίτι. Τα είδα με τα μάτια μου τα παιδιά. Ήταν λάθος τους… Πήγαν εκεί πέρα, δυστυχώς λάθος τους», ανέφερε αρχικά.

Ο εθελοντής περιέγραψε με δραματικό τόνο τις εφιαλτικές στιγμές που βιώνουν οι διασώστες και οι κάτοικοι στις πληγείσες περιοχές, υπογραμμίζοντας πως η απώλεια της ανθρώπινης ζωής είναι το μόνο ανεπανόρθωτο πλήγμα: «Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η κατάσταση είναι τραγική… Καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα. Δυστυχώς, οι άνθρωποι δεν θα ξαναγυρίσουν πίσω. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω».

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