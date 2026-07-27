Οι αναχωρήσεις για Πάρο δεν μας απογοητεύουν ποτέ: Γενέθλια και... προξενιά on air λίγο πριν το καράβι

Χαμός στο λιμάνι λίγο πριν την αναχώρηση για Πάρο. Ο Γιώργος Τσελίκας έστησε... προξενιά ανάμεσα σε δύο παρέες, έκανε πλάκες, γιόρτασε γενέθλια και χάρισε άφθονο γέλιο.

Το ρεπορτάζ για την καλοκαιρινή έξοδο των εκδρομέων στην εκπομπή «ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» εξελίχθηκε σε μια από τις πιο διασκεδαστικές ζωντανές συνδέσεις των τελευταίων ημερών. Ο Γιώργος Τσελίκας, με διάθεση που θύμιζε... Γεωργία Βασιλειάδου, έβαλε στην άκρη για λίγο την κίνηση στο λιμάνι και άρχισε να γνωρίζει μεταξύ τους δύο διαφορετικές παρέες που ετοιμάζονταν να ταξιδέψουν για την Πάρο.

Μια παρέα νεαρών που ετοιμαζόταν για το νησί μπήκε στο επίκεντρο της κουβέντας, με τον δημοσιογράφο να τους ρωτά για τα σχέδιά τους, τα μέρη που ήθελαν να επισκεφθούν και το πρόγραμμα που είχαν ετοιμάσει για τις διακοπές τους. Λίγο αργότερα, φώναξε και μια παρέα κοριτσιών που ταξίδευε επίσης για την Πάρο. Η συζήτηση συνεχίστηκε με τις ίδιες ερωτήσεις για τις διακοπές, τα σχέδιά τους και το πώς περίμεναν να περάσουν τις ημέρες τους στο νησί, με το κλίμα να γίνεται όλο και πιο χαλαρό.

Η στιγμή που ξεχώρισε όμως ήταν όταν αποκαλύφθηκε πως μία από τις κοπέλες, που έφτανε εκείνη την στιγμή στο λιμάνι, είχε τα γενέθλιά της . Οι ευχές ήρθαν αμέσως, με την παρέα της αλλά και όσους βρίσκονταν γύρω να της τραγουδούν «Χρόνια Πολλά», λίγο πριν ξεκινήσει το ταξίδι της για την Πάρο. Τη στιγμή που δέχθηκε τις ευχές, ένας από τους νεαρούς της άλλης παρέας πλησίασε για να της ευχηθεί και εκείνος, με το σκηνικό να προκαλεί την αυθόρμητη αντίδραση του δημοσιογράφου: «Γιατί φιλιέστε εσείς γνωρίζεστε;» Η ατάκα προκάλεσε γέλια στις δύο παρέες, ενώ η διάθεση παρέμεινε παιχνιδιάρικη μέχρι το τέλος της σύνδεσης. Μάλιστα, μία από τις κοπέλες ρωτούσε συνεχώς πότε θα τον βλέπουν ξανά στην τηλεόραση και πότε θα βγει πάλι στον αέρα, με τον ίδιο να την πειράζει χαμογελώντας: «Τι ψωνάρα είσαι!» Το λιμάνι γέμισε γέλια, πειράγματα και καλοκαιρινή διάθεση, με μια απλή αναχώρηση για Πάρο να μετατρέπεται σε μια αυθόρμητη τηλεοπτική στιγμή γεμάτη χαμόγελα, ευχές και νέες γνωριμίες.

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