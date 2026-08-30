Έχτισαν σπίτι το 1776 και - σχεδόν - κατεδαφίστηκε 200 χρόνια μετά: Τώρα είναι το, 250 ετών, στολίδι της πόλης

Το Dobbin House, το παλαιότερο διατηρητέο κτίριο στο Γκέτισμπεργκ της Πενσυλβάνια, συμπλήρωσε 250 χρόνια ιστορίας.

Το Dobbin House, το οποίο θεωρείται το παλαιότερο κτίριο που διασώζεται στο Γκέτισμπεργκ της Πενσυλβάνια, συμπλήρωσε 250 χρόνια από την κατασκευή του.

Βρίσκεται στον αριθμό 89 της Steinwehr Avenue και γιόρτασε την επέτειό του την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, ακριβώς δύο μισή αιώνες αφότου ο αιδεσιμότατος Αλεξάντερ Ντόμπιν ολοκλήρωσε την ανέγερσή της.

Η ιστορία μιας ιστορικής κατοικίας

Ο Ντόμπιν, πρεσβύτερος κληρικός ιρλανδικής καταγωγής, έχτισε την κατοικία το 1776 για να τη χρησιμοποιήσει ως οικογενειακή εστία και ως έδρα μιας κλασικής σχολής. Το κτίριο ολοκληρώθηκε την ίδια χρονιά που οι Δεκατρείς Αποικίες διακήρυξαν την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία, αποτελώντας έκτοτε αυτόπτη μάρτυρα ορισμένων από τα σημαντικότερα γεγονότα της αμερικανικής ιστορίας.

Στα 250 χρόνια της ύπαρξής του, το κτίριο άλλαξε διάφορες χρήσεις. Εκτός από κατοικία και εκπαιδευτικό κέντρο, χρησιμοποιήθηκε αργότερα ως ταβέρνα, ενώ μετατράπηκε και σε έναν από τους σταθμούς του περίφημου «Μυστικού Σιδηροδρόμου», του κρυφού δικτύου που βοηθούσε τους υποδουλωμένους ανθρώπους να δραπετεύσουν προς την ελευθερία.

Κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου, η κατασκευή απέκτησε μια ιδιαίτερα σημαντική αποστολή. Τον Ιούλιο του 1863, κατά τη διάρκεια της μάχης του Γκέτισμπεργκ, οι παχείς πέτρινοι τοίχοι της προσέφεραν προστασία σε όσους βρίσκονταν κοντά στο πεδίο της μάχης. Το κτίριο χρησιμοποιήθηκε επίσης ως στρατιωτικό νοσοκομείο εκστρατείας, όπου γιατροί και χειρουργοί περιέθαλψαν τραυματισμένους στρατιώτες τόσο των Βορείων όσο και των Νοτίων.

Πώς γλύτωσε την κατεδάφιση;

Ωστόσο, το κτίριο έφτασε μια ανάσα από την κατεδάφιση δύο αιώνες μετά την κατασκευή του. Τη δεκαετία του 1970, οι επιπτώσεις του χρόνου, οι καιρικές συνθήκες και η πολυετής έλλειψη συντήρησης είχαν φθείρει σοβαρά τη δομή του. Το κτίριο βρισκόταν σε κακή κατάσταση και υπήρχε ακόμα και το ενδεχόμενο της κατεδάφισής του.

Η κατάσταση άλλαξε όταν η Τζάκλιν και ο Γκάρι Γουάιτ ανέλαβαν την ιδιοκτησία στα μέσα της δεκαετίας του '70. Το ζευγάρι ξεκίνησε μια εκτεταμένη αποκατάσταση με στόχο την ανασύσταση του κτιρίου και τη διατήρηση των ιστορικών του στοιχείων. Οι εργασίες περιέλαβαν την ενίσχυση των θεμελίων, την επισκευή των πέτρινων τοίχων, την αποκατάσταση των ξυλόγλυπτων στοιχείων και την ανακατασκευή επτά λειτουργικών τζακιών.

Μετά την αποκατάσταση, το ζευγάρι μετέτρεψε την ιστορική κατοικία σε ταβέρνα και εστιατόριο αποικιακού στυλ, το οποίο άνοιξε τις πύλες του για το κοινό το 1978. Οι διάφοροι χώροι διακοσμήθηκαν με στόχο την αναπαραγωγή της ατμόσφαιρας του 18ου αιώνα, με σερβίτσια και μαχαιροπίρουνα εμπνευσμένα από αντικείμενα που βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές στα υπόγεια.

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