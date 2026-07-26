Η «Επιστολή του Μπορντό»: Το πιο ακριβό γράμμα στον κόσμο είναι εντυπωσιακά... βαρετό!

Επιστολή του 1847 που εστάλη από τον Μαυρίκιο στη Γαλλία θεωρείται η ακριβότερη στον κόσμο, καθώς φέρει δύο από τα πιο σπάνια και πολύτιμα γραμματόσημα στην ιστορία.

Η λεγόμενη «Επιστολή του Μπορντό» (Bordeaux Letter), η οποία ανήκει σε έναν ανώνυμο συλλέκτη από τη Σιγκαπούρη, συναρπάζει τους φιλοτελιστές για περισσότερο από έναν αιώνα.

Το περιεχόμενο της επιστολής δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά αυτό που την ξεχωρίζει από κάθε άλλο γράμμα είναι ο συνδυασμός των γραμματοσήμων που χρησιμοποιήθηκαν για την ταχυδρόμησή της.

Τα δύο γραμματόσημα που κάνουν την επιστολή... χρυσή

Στις 4 Οκτωβρίου 1847, όταν ο Έντουαρντ Φράνσις, έμπορος κρασιού από το Πορτ Λουί, την πρωτεύουσα της τότε βρετανικής αποικίας του Μαυρίκιου, ενημέρωσε τους συνεργάτες του στο Μπορντό ότι είχε λάβει τα 48 βαρέλια κρασιού που του είχαν στείλει και είχε ήδη πουλήσει σχεδόν το ένα τρίτο, αγόρασε δύο γραμματόσημα που τότε άξιζαν κυριολεκτικά πένες. Σήμερα, η αξία τους ανέρχεται σε εκατομμύρια!

Το μπλε γραμματόσημο του Μαυρίκιου είναι ένα από τα πιο διάσημα ταχυδρομικά γραμματόσημα στον κόσμο και σημαντικά ακριβότερο από το ροζ «ξάδερφό» του. Η «Επιστολή του Μπορντό» φέρει αυθεντικά αντίτυπα και των δύο, γεγονός που τη καθιστά την ακριβότερη επιστολή στον κόσμο, με εκτιμώμενη τιμή πώλησης που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια δολάρια.

Τα περιβόητα γραμματόσημα του Μαυρίκιου δημιουργήθηκαν κατά λάθος το 1847 από έναν χαράκτη, ο οποίος ανέγραψε τη φράση «Post Office» δίπλα στο προφίλ της Βασίλισσας Βικτωρίας, αντί για το σωστό «Post Paid». Κατασκευάστηκαν και πουλήθηκαν 500 αντίτυπα πριν διορθωθεί το σφάλμα. Σήμερα απομένουν μόλις 27 αντίτυπα (12 μπλε και 15 ροζ), τα οποία αντιμετωπίζονται ως μυθικοί θησαυροί από τους συλλέκτες.

Τα «καθαρά» μπλε γραμματόσημα του Μαυρίκιου, χωρίς ταχυδρομική σφραγίδα, υπολογίζονται σε αξία μεταξύ 10 και 15 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά χαίρουν τόσο μεγάλου σεβασμού που σπάνια αλλάζουν χέρια. Η «Επιστολή του Μπορντό», για παράδειγμα, δημοπρατήθηκε το 1993 και έκτοτε βρίσκεται στην κατοχή του ίδιου μυστηριώδους συλλέκτη από τη Σινγκαπούρη.

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