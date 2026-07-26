Το Φαρ Ουέστ της Θεσσαλίας: Η μοναδική ληστεία τρένου στην Ελλάδα είχε λεία 400.000 δραχμές

Το 1924 εν μέσω πολιτικού αναβρασμού, στο Δοξαρά της Θεσσαλίας πραγματοποιείται η πρώτη και τελευταία ληστεία τρένου στη χώρα.

Το 1924 είναι μια χρονιά τομή στην ελληνική πολιτική Ιστορία. Καθιερώνεται μέσω δημοψηφίσματος η αβασίλευτη δημοκρατία, η δυναστεία των Γλύξμπουργκ κηρύσσεται έκπτωτη και δύο χρόνια μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, η χώρα μαζεύει τα κομμάτια της.

Στις 10 Απριλίου, πραγματοποιείται μια ληστεία που θυμίζει Φαρ Ουέστ αλλά έγινε σε έναν μικρό σιδηροδρομικό σταθμό, στο Δοξαρά της Θεσσαλίας.

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