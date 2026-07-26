Το χωριό που «κατάπιε» η λίμνη και γέννησε τον πιο τρομακτικό θρύλο της Ιαπωνίας

Ένα χωριό που βυθίστηκε κάτω από τα νερά, μια φρικτή δολοφονία, μια εγκαταλελειμμένη σήραγγα και ένας αστικός θρύλος που εξακολουθεί να στοιχειώνει την Ιαπωνία.

Το Inunaki θεωρείται ένας από τους πιο γνωστούς αστικούς θρύλους της Ιαπωνίας, καθώς η ιστορία του συνδυάζει πραγματικά ιστορικά γεγονότα, μια εγκαταλελειμμένη σήραγγα, μια φρικτή δολοφονία και αφηγήσεις για υπερφυσικά φαινόμενα που συνεχίζουν να προκαλούν ανατριχίλα.

Ο θρύλος έγινε ιδιαίτερα γνωστός στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ιστορίες για ένα απομονωμένο χωριό στα βουνά του νομού Φουκουόκα. Παρότι δεν βρέθηκαν ποτέ αποδείξεις ότι υπήρξε το χωριό όπως περιγράφεται στις ιστορίες, το Inunaki παραμένει μία από τις πιο διάσημες ιστορίες τρόμου της Ιαπωνίας.

Η ανώνυμη επιστολή που γέννησε τον μύθο

Το 1999 ο ιαπωνικός τηλεοπτικός σταθμός Nippon TV έλαβε μια ανώνυμη επιστολή με τίτλο «Το χωριό της Ιαπωνίας που δεν ανήκει στην Ιαπωνία». Ο αποστολέας καλούσε τους δημοσιογράφους να ερευνήσουν μια μυστηριώδη κοινότητα κοντά στο όρος Inunaki, στο νησί Κιούσου. Σύμφωνα με την επιστολή, το χωριό ήταν κρυμμένο μέσα σε πυκνό δάσος, κοντά στον ποταμό Inunaki, και ζούσε αποκομμένο από την υπόλοιπη χώρα. Ο θρύλος αναφέρει ότι στην είσοδο υπήρχε πινακίδα που έγραφε πως από εκεί και πέρα το Σύνταγμα της Ιαπωνίας δεν ίσχυε. Οι κάτοικοι φέρονταν να μην αναγνωρίζουν καμία κρατική αρχή και, σύμφωνα με τις πιο γνωστές αφηγήσεις, όποιος ξένος έμπαινε στο χωριό κινδύνευε να εξαφανιστεί χωρίς ίχνος.

Μία από τις πιο γνωστές εκδοχές του θρύλου τοποθετείται στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ένα ζευγάρι ταξίδευε προς την πόλη Χισαγιάμα όταν το αυτοκίνητό του ακινητοποιήθηκε. Οι δύο τους αποφάσισαν να συνεχίσουν με τα πόδια μέσα στο δάσος αναζητώντας βοήθεια και, ύστερα από αρκετή ώρα, έφτασαν σε ένα φαινομενικά εγκαταλελειμμένο χωριό. Ένας ηλικιωμένος άνδρας τούς υποδέχθηκε πρόθυμα, όμως λίγο αργότερα, σύμφωνα πάντα με τον θρύλο, τους δολοφόνησε

Μια άλλη διαδεδομένη αφήγηση αφορά έναν τηλεφωνικό θάλαμο κοντά στη γέφυρα Inunaki. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, το τηλέφωνο χτυπούσε κάθε βράδυ και οι κλήσεις προέρχονταν από το μυστηριώδες χωριό. Όποιος απαντούσε, λέγεται ότι καταριόταν και μεταφερόταν στο Inunaki, χάνοντας σταδιακά τον έλεγχο του σώματος και του μυαλού του μέχρι να πεθάνει. Ωστόσο, καμία από αυτές τις ιστορίες δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η εγκαταλελειμμένη σήραγγα και το πραγματικό έγκλημα

Πίσω από τον αστικό θρύλο υπάρχει όμως ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός. Η παλιά σήραγγα Inunaki εγκαινιάστηκε το 1949 και χρησιμοποιήθηκε για αρκετές δεκαετίες, μέχρι την κατασκευή νέας σήραγγας το 1975. Έκτοτε εγκαταλείφθηκε και καλύφθηκε σταδιακά από τη βλάστηση. Τον Δεκέμβριο του 1988 η περιοχή έγινε γνωστή σε ολόκληρη την Ιαπωνία εξαιτίας μιας αποτρόπαιης δολοφονίας. Πέντε νεαροί απήγαγαν τον 20χρονο Ομεγιάμα Κόουιτσι με σκοπό να του κλέψουν το αυτοκίνητο. Τον μετέφεραν στην παλιά σήραγγα, όπου τον βασάνισαν και στη συνέχεια τον έκαψαν ζωντανό χρησιμοποιώντας βενζίνη.

Οι δράστες εντοπίστηκαν, συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη. Μετά το έγκλημα, οι αρχές έκλεισαν και τις δύο εισόδους της εγκαταλελειμμένης σήραγγας με μεγάλους τσιμεντένιους ογκόλιθους. Παρ' όλα αυτά, πολλοί περίεργοι συνεχίζουν μέχρι σήμερα να προσπαθούν να προσεγγίσουν την περιοχή. Κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι κοντά στη σήραγγα παρουσιάζονται ανεξήγητες βλάβες σε ηλεκτρονικές συσκευές και οχήματα. Άλλοι αναφέρουν πως ακούγονται γαβγίσματα σκύλων και κραυγές από το εσωτερικό της εγκαταλελειμμένης σήραγγας. Το 2000, η ανεύρεση μιας σορού σε κοντινό φράγμα αναζωπύρωσε τις φήμες και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη σκοτεινή φήμη της περιοχής.

Το χωριό υπήρξε πραγματικά

Παρά τον θρύλο, τα ιστορικά αρχεία επιβεβαιώνουν ότι υπήρχε ένας πραγματικός οικισμός με το όνομα Inunakidani. Το χωριό ιδρύθηκε επίσημα το 1691, κατά την περίοδο Έντο, με πρώτο διοικητικό επικεφαλής τον Μπουννάι Σινοζάκι. Η οικονομία του βασιζόταν αρχικά στην παραγωγή σιδήρου και κεραμικών, ενώ αργότερα αναπτύχθηκε και η εξόρυξη άνθρακα. Το 1865 κατασκευάστηκε το κάστρο Inunaki Gobekkan για την ενίσχυση της άμυνας της περιοχής. Το 1889 το Inunakidani ενσωματώθηκε διοικητικά στην κοινότητα Γιοσικάβα και, ύστερα από μεταγενέστερες διοικητικές αλλαγές, πέρασε στα όρια της σημερινής πόλης Μιγιαγουάκα. Η οριστική του εξαφάνιση ξεκίνησε το 1986, όταν άρχισε να δημιουργείται η τεχνητή λίμνη του φράγματος Inunaki.

Τα έργα ολοκληρώθηκαν το 1994 και οι τελευταίοι κάτοικοι μεταφέρθηκαν στον οικισμό Ουακίτα. Το παλιό χωριό βυθίστηκε κάτω από τα νερά του ταμιευτήρα. Παρότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι υπήρξε ποτέ το μυστηριώδες χωριό που περιγράφουν οι ιστορίες, ο συνδυασμός ενός πραγματικού οικισμού που χάθηκε κάτω από το νερό, της εγκαταλελειμμένης σήραγγας, της φρικτής δολοφονίας του 1988 και των πολυάριθμων αφηγήσεων για ανεξήγητα φαινόμενα διατηρεί το Inunaki ανάμεσα στους πιο διάσημους και ανατριχιαστικούς αστικούς θρύλους της Ιαπωνίας.

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